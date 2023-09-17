Андрей Руденко: Мы делаем честное телевидение

Андрей Руденко. Фото: Личный архив.

Этого момента ждали и готовились: вещание донецкого отделения телекомпании «Россия» началось! Запустили его еще 4 сентября, и теперь жители Донецка смогут смотреть местные новости и программы. Возглавил канал опытный журналист Андрей Руденко (на фото).

Для жителей республики Андрей в особом представлении не нуждается. С 2014 года он снимал и продолжает снимать репортажи из самых горячих точек Донбасса. Донецк он не покидает. Более того, рискуя жизнью, живет в обстреливаемом районе города. Тем самым демонстрирует землякам любовь к родному краю, силу, закалку и выдержку, дарит надежду в светлое будущее. Этого же - полной самоотдачи профессии и людям, которые населяют Донбасс, - ждет и от своей новой команды. В интервью «Комсомолке» Андрей Руденко рассказал о планах донецкой редакции.

- Андрей, какова политика телеканала?

- Главная задача - это наладить обратную связь между местной властью и людьми. Мы делаем честное телевидение. Будем рассказывать, как рискуют жизнью коммунальщики, чиновники, пожарные, полицейские, врачи и люди других профессий. Это все те, кто стоит на страже нашей безопасности и здоровья. Они ходят под обстрелами, и их подвиг должен быть запечатлен. Ни одна из важных новостей региона не будет не замечена. Все главные события - в новостях и передачах - покажем честно и беспристрастно.

- Если говорить об особенностях донецкой редакции, в чем она заключается?

- Коллектив - молодые жители ДНР. И они знают, о чем говорят. На протяжении нескольких месяцев ребята готовились и профессионально, и морально к такому важному событию в их жизни, как прямой эфир. Он прошел 4 сентября, и теперь семья Всероссийской государственной телерадиокомпании пополнилась молодыми, инициативными, творческими, горячими и преданными своей профессии людьми. Приятно осознавать, что в новых регионах появляются телеканалы федерального уровня. Уверен, что впереди нас ждет большое будущее.

- Вы говорите о подвиге простых тружеников - людей, во всех смыслах достойных, чей ежедневный подвиг никого не оставит равнодушным. Как вы видите, станет ли их труд безопаснее?

- Конечно, после нашей победы. Сейчас ВСУ (нацисты) все чаще применяют реактивную систему залпового огня (РСЗО). Это дальнобойные системы, угрожающие мирным жителям. Тем важнее говорить о труде тех из нас, кто каждый день работает, чтобы Донецк и другие города ДНР стали чище и краше. В целом наша телекомпания с отказами в комментариях от местных властей не сталкивается, несмотря на то, что поднимаем злободневные темы, болезненные. Но в том и есть задача власти и журналистов - не замалчивать проблемы, а поднимать, чтобы они решались. Этими принципами донецкая редакция ВГТРК «Россия» будет руководствоваться и в дальнейшем.

КОНКРЕТНО

Сейчас выпуски новостей и репортажи телекомпании выходят в 9.00, 14.30, 21.30.

СКАЗАНО!

Врио главы ДНР Денис Пушилин - об «отмалчивании» отдельных чиновников по важным для региона темам:

- Некоторые должностные лица считают возможным отказывать республиканским СМИ в комментариях по злободневным темам, не принимают участия в телепрограммах. Это недопустимо. Люди должны знать, чем занимается власть. Отказаться комментировать свою работу означает расписаться в отсутствии результативности.