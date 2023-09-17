Донбасс Опера в Большом театре!

Балет мирового уровня никого не оставит равнодушным.

Артисты представили уже успевший стать знаменитым балет «Война и мир». Вместе с донецкими актерами в постановке, в которой было задействовано более двухсот человек, принимали участие также исполнители из театра «Кремлевский балет», артисты Марийского театра оперы и балета.

- В рамках показов мировой премьеры балета пройдет культурно-образовательная программа для всех участников и гостей проекта - лекции и мастер-классы по классическому танцу, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе театра.

Одна из особенностей спектакля - это введенная хореографом-постановщиком Андреем Петровым символическая фигура «Война». Эту роль исполняет очень скромная, улыбчивая балерина Донецкого государственного академического театра оперы и балета Дарья Донцова.

- Этот персонаж проходит через весь спектакль. Она разрушает семьи, разрушает любовь. Наблюдает за персонажами, как бы издевается над ними. Здесь очень важна актерская игра - агрессивный взгляд, резкие жесты, вращения, броски, - рассказывает балерина.

- Мне часто хотелось плакать. Восторг - вот что происходило на сцене. И в этом величественном балете принимают участие наши, донецкие артисты, - поделилась с «Комсомолкой» жительница Донецка, сейчас находящаяся в Москве, Вера Измайлова.

Вместе с балетом «Война и мир» донецкие артисты представили и оперу «Князь Игорь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поклонники театрального искусства в Мариуполе получили радостное известие - их любимый театр, который обещает стать одним из самых красивых и современных, уже возрождается.

Строители сделали все возможное, чтобы сохранить исторический вид здания. Они добились успеха - фасад и широкие классические лестницы будут сохранены. Другие поврежденные обстрелами ВСУ части здания уже демонтированы.

Для новой части здания театра залит фундамент, началось возведение стен. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2025 года.