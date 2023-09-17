Дунайские волны «геранями» полны

Наши ракеты и беспилотники успешно преодолевают ПВО противника. Несмотря на все усилия их западных партнеров. Фото: Информбюро

Ракеты, беспилотные летательные аппараты и планирующие фугасные авиабомбы достали важные цели в дунайских портах Килия и Рени в Одесской области, а также военные объекты в Киеве и Бериславе на правобережье Херсонской области.

Для этих ударов российские военные использовали как отлично показавшие себя ранее ракеты Х-101 и беспилотники «Герань», так и усовершенствованные планирующие российские авиабомбы ФАБ-1500.

В частности, ФАБ-1500 нашла свою цель в Бериславе. По данным местных источников, был поражен крупный склад с боеприпасами - над окрестностями поднялось огромное зарево. Но если уничтожение склада в Бреславе вызвало огорчение лишь на самой Украине среди военных, то удары по портам Одесской области имели серьезный резонанс на Западе, в том числе в СМИ. Обозреватель Том Уотлинг в британском издании Express написал: «Россия ударила по ключевым украинским портам, граничащим со странами НАТО, что вызвало панику». По его данным, речь шла о больших повреждениях в портах в городах Рени и Измаил Одесской области. Оба населенных пункта находятся рядом с границей Румынии, которая входит в состав НАТО.

В ночь на 4 сентября в Одесской области на протяжении 3,5 часа работали сирены воздушной тревоги. Украинские средства массовой информации сообщали, что в Измаиле прогремело несколько мощных взрывов. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер вынужден был признать «значительные» повреждении складов и производственных помещений в «ряде населенных пунктов» в регионе.

Позже в украинских СМИ прошла следующая информация.

Беспилотники «Герани» со стороны России атаковали портовую инфраструктуру города Измаил, а в Килии зафиксированы прилеты по объекту, где проводилась сборка морских дронов для Вооруженных сил Украины. Хорошо прилетело и по нефтебазе.

В данных городах, по данным украинских ТГ-каналов, по итогам последних ударов уничтожена почти вся портовая инфраструктура.

По мнению военного эксперта, капитана 1-го ранга в отставке Василия Дандыкина, в результате сентябрьских ночных атак ракет и беспилотников ВС РФ вооруженные силы Украины лишатся поставок боеприпасов и горюче-смазочных материалов из Румынии. Также, по предположению эксперта, в Измаиле и Килии базировались надводные дроны, которые в последние месяцы ВСУ использовали, в частности, для попыток атаковать Крымский мост.

- Эти порты были важной составляющей в логистической цепочке поставок вооружений и боеприпасов на Украину со стороны Румынии наряду с польским Жешувом, - заявил каперанг Дандыкин. - Теперь Киев очевидно столкнется с трудностями в поставках ГСМ, вооружений и боеприпасов через этот южный канал, который прежде киевский режим мог считать вполне надежным.

В Киеве и после этого налета заявляли, что большинство русских ракет и БПЛА были сбиты доблестными силами украинских ПВО. Однако ни немецкие ЗСУ «Гепард», ни британские ПЗРК Starstreak и зенитные самоходные установки Stormer HVM ЗРК, ни скандинавские ЗРК NASAMS не смогли толком защитить порты.

Переданных Украине зенитно-ракетных комплексов (например, Patriot) хватает только для защиты отдельных объектов инфраструктуры, и они стянуты в основном к Киеву, а вот

Одессе их в достаточном количестве, похоже, не досталось.