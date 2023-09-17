Великобритания и Украина поменяли министров обороны

Великобритания и Украина практически одновременно, а в историческом масштабе и вовсе одномоментно поменяли ключевых в нынешних условиях руководителей ведомств - министров обороны своих стран. В Лондоне вместо 53-летнего Роберта Уоллеса этот пост занял 55-летний рыжий блондин Грант Шэппс (на фото вверху), напомнивший прической и цветом волос Бориса Джонсона. В Киеве 57-летнего экс-адвоката Алексея Резникова сменил 41-летний этнический крымский татарин Рустем Умеров.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ?

Ну что тут скажешь, глядя на англичан и украинцев? Они смогли. Смогли выбрать еще более неудачных, чем те, кто были на этих местах до того. «Сменщики», что в Киеве, что в Лондоне, ту же армию видели, максимум, по телевизору. Да и то наверняка переключали в это время на другой канал. Зато у Гранта за плечами богатый административный опыт, о котором он не забывает напомнить всем, кто имеет смелость усомниться в его квалификации. Еще бы, Грант Шэппс был поочередно министром энергетики, министром транспорта, министром бизнеса, энергетики и промышленности и даже министром МВД.

Впору бы воскликнуть, что вот человек на своем месте, и проникнуться ценностью такого высококвалифицированного кадра, но не стоит. Потому что Минэнерго Великобритании он возглавлял всего семь месяцев, а министром бизнеса, энергетики и всего остального проработал лишь 3 месяца, после чего ведомство приказало долго жить, и его расформировали. Но абсолютный рекорд краткосрочности нахождения в должности он поставил в должности главы МВД - целых 6 дней!

ГЛЯДИТ В СЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО

В отличие от своего британского коллеги новый министр обороны Украины Рустем Умеров к публичной активности в общественной и деловой сфере не стремился. Но устроил еще до назначения такой фурор в сети, что затмил собой практически всех, нашедших свою востребованность на сервисе «Онлифанс». Слитые в сеть фотографии и видео, как министр обороны Украины ставит сексуальные эксперименты с огурцом на своей заднице, наверное, должны были проиллюстрировать его готовность к самопожертвованию. Ну а жесткая мастурбация главы Минобороны на камеру, в ходе которой он продемонстрировал мастерское владение обеими руками (как тут не вспомнить «школьную» переделку стихов Маяковского) оставила далеко позади себя по конкурентоспособности знаменитое альтернативное исполнение небезызвестной музыкальной пьесы на рояле нынешним президентом незалежной. Что называется, сладкая парочка нашла друг друга.

Кадры неоднозначного поведения Рустема Умерова, ставшего министром обороны незалежной, мгновенно разлетелись по соцсетям.

На самой Украине чуть ли не официально и в глаза зовут «турецким шпионом». Но это еще большой вопрос, чей он шпион, турецкий или американский. Во всяком случае американцы вложили в него даже побольше. Вне всяких сомнений, с их подачи Умерова четко вели не только по сопровождению первых лиц на разного рода переговорах, но и поставили рулить Фондом госимущества Украины. Где он «нарулил» так «хорошо», что в день утверждения министром в отношении него возбудили аж два уголовных дела за коррупционные сделки.

Но американцев это совершенно не смущает. Для них главное, чтобы поставленная ими марионетка воровала для того, для кого надо. Как говорится, «это рука, кого надо рука», и не только в сексуальном плане. Вне всякого сомнения, в нынешних условиях пост министра обороны - самый главный в плане коррупции, потому что через это ведомство идут практически все финансовые потоки с Запада. Фонд госимущества по сравнению с Минобороны просто тьфу, плюнуть и растереть.

И это место Вашингтон отдаст не кому попало, а исключительно своему в доску сукину сыну. И чем больше на него компромата, тем лучше для США.

И к ВСУ и обороне это не имеет уже никакого отношения.