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Политика17 сентября 2023 15:34

Инновационная разработка в ДНР

В Донецке создают уникальный комбайн для тонких пластов угля
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Ученые «Донуглемаша» завершили разработку механизированного комплекса для отработки тонких угольных пластов мощностью от 80 до 110 сантиметров (на фото). Работа над проектом длилась с 2017 года.

- Смысл этого проекта - сократить или полностью ликвидировать «присечки» боковых пород - чтобы добывать чистый уголь. Это повысит качество угля, эффективность добычи, производительность труда и все остальные показатели, - отметил руководитель донецкого института «Донуглемаш» Иван Косарев.

Сокращение «присечек» поможет на 10 - 15 процентов снизить зольность угля, что улучшит его качество.

Над разработкой комбайна трудились лучшие конструкторы республики.

- Конструкторская деятельность - это чистое творчество, практически без примесей других рутинных занятий, я знал это с детства, и хотелось конструировать. Поскольку Донбасс - это угольный край, значит, - это горная техника, - говорит главный конструктор с 30-летним стажем Евгений Чайков, на счету которого уже с полсотни завершенных проектов. - Комбайн для тонких пластов угля - это сверхинновационная разработка.

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