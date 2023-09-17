Инновационная разработка в ДНР

Ученые «Донуглемаша» завершили разработку механизированного комплекса для отработки тонких угольных пластов мощностью от 80 до 110 сантиметров (на фото). Работа над проектом длилась с 2017 года.

- Смысл этого проекта - сократить или полностью ликвидировать «присечки» боковых пород - чтобы добывать чистый уголь. Это повысит качество угля, эффективность добычи, производительность труда и все остальные показатели, - отметил руководитель донецкого института «Донуглемаш» Иван Косарев.

Сокращение «присечек» поможет на 10 - 15 процентов снизить зольность угля, что улучшит его качество.

Над разработкой комбайна трудились лучшие конструкторы республики.

- Конструкторская деятельность - это чистое творчество, практически без примесей других рутинных занятий, я знал это с детства, и хотелось конструировать. Поскольку Донбасс - это угольный край, значит, - это горная техника, - говорит главный конструктор с 30-летним стажем Евгений Чайков, на счету которого уже с полсотни завершенных проектов. - Комбайн для тонких пластов угля - это сверхинновационная разработка.