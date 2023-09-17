Выездные аптеки. Уже в пути в ДНР

За месяц автоаптека объезжает до 20 сел и небольших поселков.

Проблемы маленьких и отдаленных районов известны. Из-за расстояний и количества населения, которого и тысячу человек порой не составляет, нет фельдшерско-акушерских пунктов, аптек, больших магазинов с разнообразием выбора. Но ведь люди там живут и нуждаются во всем этом! А в большие города за необходимым не наездишься. Поэтому Минздрав ДНР нашел решение одной из проблем - организовал работу «Выездных аптек». Они приезжают в те поселки, где живут пожилые люди, у которых нет возможности поехать в крупные райцентры за лекарствами.

Цены ниже

- Встречаем эти машины с радостью! - говорит жительница Тельмановского района Валентина Сергеева. - У меня часто «скачет» давление, поэтому ехать за лекарствами боюсь, вдруг приступ в дороге случится, и сознание по пути потеряю. А тут, можно сказать, к дому привозят. Так что для нас, пенсионеров, это большое подспорье. К тому же цены ниже, чем в обычной аптеке.

Как сообщили в Минздраве ДНР, составлен план выездов - около 20 в месяц. Автомобиль направят в небольшие села, поселки республики. Даты известны - их жителям озвучивают заранее, чтобы те, кто ждут, не пропустили.

Заявки принимают в поселковых администрациях

- Мы иногда просим привезти специальные лекарства, к примеру, для тех, у кого диабет, или другие тяжелые заболевания, - говорит жительница поселка под Ясиноватой Светлана Крамаренко. - Конечно, такие препараты выдаются строго по рецептам, и они есть. Сотрудники, которые приезжают, при этом вежливы и обходительны. Это ценно вдвойне и крайне важно!

Передвижные аптеки в ДНР были созданы в декабре 2017 года по распоряжению первого главы ДНР Александра Захарченко. Машины с лекарствами ездили в прифронтовые районы республики. Прежде всего они были оснащены перевязочными материалами, а также противогриппозными препаратами, лекарствами для хронических больных с сердечно- сосудистыми недугами.

Сейчас в передвижных аптеках лекарств гораздо больше. Заявки на них жители подают в районные и поселковые администрации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Медики Челябинска получили награды от Минздрава ДНР

Волновахский район был освобожден в марте прошлого года и за все это время активно возрождается с помощью регионов–шефов. Помогают не только отстраивать дома и инфраструктуру, но и заботиться о здоровье. Из клиник Челябинска в Волновахский район приехал целый десант. Врачи, медсестры, лаборанты помогли жителям пройти медобследование.

- Работали не только в самой Волновахе, но и в прилегающих поселках, осмотрели 3500 человек, - рассказали «КП» в районной поликлинике.

Жители благодарны за такую помощь.

- Мы и фельдшера забыли, когда видели, - рассказывает жительница поселка Ольгинка Елена Фомичева. - Моему отцу сделали обследование по поводу гипертонии, написали схему, как принимать лекарства. Он привык лечиться сам, но до добра это бы не привело. А тут такое внимание оказали!

Медиков из Челябинска минздрав республики наградил грамотами. Но, как признались они, главная благодарность - добрые слова и пожелания от пациентов.

- Я видела, как жители сначала шли к нам со страхом, а уходили уже с хорошим настроением, - рассказывает медсестра Нина Ермоленко. - Говорили, мол, не думали, что медицина может быть другой, а медики - внимательными. Люди здесь настрадались! И когда кто-то говорит, что будет молиться о нас, это трогает до слез.