Рентгеновский комплекс - Макеевской больнице

Настоящее событие для Главной больницы Макеевки: национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения России передала медучреждению передвижной рентгеновский аппарат Siremobil Iso-C с С-дугой (специальная полукруглая конструкция для возможности делать снимки с разных точек. - Ред.). А раньше врачи, об этом и говорить вслух неудобно, использовали для диагностики оборудование еще советского образца. То есть работали на технике, которая давно морально и физически устарела и для точной постановки диагноза никак не могла служить.

Новый рентгеновский комплекс позволяет работать прямо в операционной. Врач видит на экране все свои манипуляции, например, при установке на перелом кости аппарата Илизарова, причем С-дуга дает ему возможность «видеть» ход процесса под разными углами.

- Пациенты теперь будут получать своевременную, профессиональную медицинскую помощь, - рассказал врач-хирург, член Общественного совета при Минздраве РФ Муслим Муслимов.

Муслим Муслимов.

Как отметил главный врач больницы Руслан Агишев, новый комплекс позволит сократить время наркоза и ускорить время проведения операций.

- Это бесценное оборудование, мы давно его ждали. Благодаря С-дуге аппарат позволит нам повысить точность и эффективность проводимых манипуляций, - сказал он.

Кстати, Siemens Siremobil ISO-C оптимально подходит для использования при проведении хирургических вмешательств в ортопедии и травматологической хирургии. Причем излучение аппарата можно регулировать, чтобы максимально снизить вред здоровью как пациенту, так и доктору. В Главной больнице Макеевки в день проводят десятки операций, в том числе нейрохирургического профиля. Здесь трудятся свыше тысячи врачей и медсестер. Муслим Муслимов акцентировал внимание, что работа в учреждении не прекращается ни на минуту, как бы ВСУ ни усиливали обстрелы. Пациентов всегда много.