Самые нуждающиеся в ДНР получат квартиры

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Самые нуждающиеся дончане получат жилье в ближайшее время. Финансирование поступит с 1 января. Но чтобы его получить, нужно официально быть признанным «нуждающимся в улучшении жилищных условий».

Чтобы получить этот статус, нужно обращаться в городскую или районную администрацию по месту жительства. Там, руководствуясь указом Главы государства Владимира Путина от 6 июня (№ 418), расскажут о порядке получения помощи.

Вводится единовременная денежная выплата на строительство или приобретение дома, квартиры. Норма площади составляет 33 квадратных метра на одного человека, 42 кв. м - на семью из двух человек, 18 кв. м - на каждого члена семьи из трех и более человек.

- Полученное жилье оформляется в собственность гражданина, - прокомментировал «Комсомолке» документ донецкий экономист Виктор Проценко. - Понятно, каждая городская и районная администрация выпустит свои подзаконные акты, в которых будут прописаны сроки и очередность выплат. Чтобы не пропустить эту выплату, нужно обязательно состоять в официальной очереди.

БУДЬ В КУРСЕ

Собственникам за утраченное (поврежденное) жилое помещение предоставляется компенсация из расчета:

35 000,00 руб. за 1 кв. м - за утраченное жилое помещение,

6000,00 руб. за 1 кв. м - за поврежденное жилое помещение.

Также при установлении выплат будут применяться нормы закона ДНР «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан» № 469-IIHC от 14 августа 2023 года.