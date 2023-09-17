Помогают ДНР всей страной

Волонтеры #МЫВМЕСТЕ в Запорожской области через десять дней после предыдущей доставки гуманитарного груза - снова с подарками. Фото: Кристина Параскан

Поддержка и помощь нашим бойцам на передовой спешит со всей России. Из Челябинской области, заехав на Мамаев Курган в Волгограде, примчались шесть «Уралов» для тех, кто служит в ЛНР. А совсем рядом, из Запорожской области, отважная девушка-волонтер прямо на линию боевого соприкосновения привезла гуманитарную помощь, которую в кратчайшие сроки собрали добровольцы и школьники.

ГРОССМЕЙСТЕР ZA ПОБЕДУ!

Так, Сергей Карякин, известный не только своими шахматными успехами, но и гуманитарной активностью, с начала специальной военной операции помогает и военным на передовой, и мирным жителям новых регионов.

Он уже стал куратором двух сборов в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!» и организатором «Донецкой смены» для детей из новых регионов, где также провел для них специальный шахматный турнир «Кубок Карякина».

- Вместе с коллегами из Общероссийского народного фронта, в совет которого я вхожу, мы провели несколько сборов средств для нужд наших военных и добровольцев, - рассказал Сергей Карякин, с помощью которого на сегодня удалось собрать и отправить на фронт гуманитарную помощь на десятки миллионов рублей. - Везем все необходимое, включая провизию и лекарства, а также тепловизоры, рации и квадрокоптеры.

На этот раз гроссмейстер и Народный фронт снова объединились для помощи военнослужащим на линии боевого соприкосновения. Из города Миасса Челябинской области стартовал автопробег из полностью восстановленных автомобилей «Урал» под девизом «Карякин. Za победу!»

Они были закуплены при поддержке правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина. И предназначены для мобилизованных москвичей. Все шесть большегрузов будут доставлены в Луганскую Народную Республику при содействии Народного фронта.

У монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде гроссмейстер-общественник и представители Народного фронта передали автомобили бойцам мотострелкового полка, служащим в ЛНР.

Фото: Кристина Параскан

«ПОДДЕРЖИВАЕМ И ПЕРЕЖИВАЕМ»

Еще полтонны гуманитарки волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ отвезли военнослужащим на Запорожском направлении. Буквально за неделю сотни килограммов гуманитарной помощи из вещей, необходимых нашим бойцам на передовой, собрали добровольцы и ученики школ № 11 и 24 Мелитополя вместе со своими родителями и учителями.

- Это и рулоны пленки для укрытия блиндажей и окопов от губернатора Кемеровской области Сергей Цивилева, и медикаменты, средства личной гигиены, чай и сладости от школьников. В сборе гуманитарного груза участвуют активисты проекта «Москва помогает» организации «Мосволонтер», - перечисляет руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Кристина Параскан. - И мы выражаем огромную благодарность всем, кто помогает нашему штабу.

Гуманитарный груз волонтеры стараются доставлять на позиции как можно чаще.

Так, в конце августа они привезли военнослужащим 1430-го полка носилки и бандажи, а также форму, средства личной гигиены и продукты питания от проекта «Протокол».

- Спасибо за большую поддержку! За то, что не забываете нас! - от всей души благодарят волонтеров на видео парни в балаклавах и с открытыми лицами от четвертой роты «Дантеса», от медицинской группы подразделения «Эспаньола» и других.

А еще волонтеры бесстрашно из раза в раз едут на передовую, чтобы подарить нашим военным самое важное - слова поддержки.

- В каждый приезд стараемся поболтать, попить с ребятами чай, - говорит Кристина Параскан. - Они знают: если мы приехали, значит, все хорошо. Что Запорожская область и новые регионы их поддерживают и искренне за них переживают.