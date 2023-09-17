Русское лето согрело сердца россиян

Сергей Галанин уже второй год поддерживает фестиваль своим творчеством. Фото: samara.tsargrad.tv

Единение, дружба и надежда - под таким девизом с 12 августа по 8 сентября шагал по стране патриотический музыкальный фестиваль в поддержку военнослужащих «Русское лето. Zа Россию». В этом году маршрут большого передвижного праздника под открытым небом охватил 22 города в шести федеральных округах. Согласно предварительным подсчетам, на его площадках побывали более 100 тысяч зрителей.

В большую звездную команду, которая дала концерты в рамках фестиваля, вошли Олег Газманов, Ольга Кормухина, Сергей Бобунец, Джанго, Стас Пьеха, группы «Пилот», «7Б» и другие.

- Музыкальный фестиваль «Русское лето. Zа Россию» проводится не для развлечения толпы, а для того, чтобы мирные жители задумались, за что Россия сегодня борется, - заявила заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина. - На фронте солдаты знают, за что воюют. Они за Россию.

Для фестиваля артисты выбирают песни о героях, мужестве и любви к Родине. Губернатор Тюменской области Александр Моор, где в этом году завершил шествие праздник, отметил, что сейчас многие известные люди находятся под санкциями, поэтому каждое выступление сродни выходу на передовую.

Специальным гостем на фестивале стало музыкальное трио «Собор» - очаровательные студентки и выпускницы Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. На концертах среди прочих они исполняли одну из песен Шамана под названием «Мы».

- В первую очередь, когда исполняешь эту песню, берет гордость за нашу страну. Мы патриоты. Именно благодаря России мы начали жить лучше, благодаря России мы чувствуем себя спокойно и под защитой, - поделилась одна из исполнительниц Анна Лебединская.

Солистка Алеся Пархомчук, в свою очередь, подчеркнула, что мероприятия, подобные фестивалю «Русское лето. Za Россию», объединяют и подпитывает дух:

- Они (мероприятия. - Ред.) в очередной раз напоминают о том, что нас много, мы едины и мы победим!

Во всех городах проведения фестиваля на главной площадке работали интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где у каждого желающего была возможность записать видеообращения в поддержку российских военнослужащих.

Например, в Магадане только за один день оператор записал 50 роликов. Десятилетний Саша, отец которого участвует в СВО, отправил такое короткое и трогательное сообщение: «Привет, папа, как твои дела? Я тебя жду!». Сестры из Смоленска - Лиза и Юля - попросили своего отца поскорее вернуться домой: «Папа, мы тебя очень любим и ждем. Маме без тебя грустно и нам тоже. Желаем тебе поскорее победить и приехать домой». Некоторые ребята к своим посланиям прикладывали открытки и сувениры, сделанные своими руками. У Марины Львовны из Тюмени никто не воюет в зоне СВО, но тем не менее она решила передать бойцам слова поддержки. «Сыночки, знайте, мы с вами, вся страна с вами. Берегите себя!», - сказала она на видео.

Завершился фестиваль исполнением официального гимна, который показывает единение жителей страны и изобилие российской культуры.