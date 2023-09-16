Выставка автомобилей, фестиваль еды и концерт: Как в Мариуполе празднуют День города

Концерт в честь Дня Мариуполя продлится до позднего вечера. Фото: администрация Мариуполя

В Мариуполе с самого утра начались торжественные мероприятия в честь Дня города. Жителей и гостей приморского города ждала выставка автомобилей, фестиваль еды, фотозона и праздничный концерт.

Уникальные автомобили

Десять уникальный автомобилей можно увидеть в парке Гурова до самого вечера. Фото: администрация Мариуполя Фото: : из личного архива Александра ЕМЕЛЬЯНОВА.

Ко Дню города в мариупольском парке имени Гурова открылась выставка «Автоспорт». Посетители смогли увидеть десять машин разных категорий — спортивные, шоу-кары, автозвук, подготовленные внедорожники. Выставка работает с утра и до позднего вечера.

Фестиваль еды «Национальная кухня»

На фестивале еды можно попробовать блюда русской, греческой, кавказской и других кухонь. Фото: администрация Мариуполя

На фестивале мариупольцы и гости города смогли попробовать национальную еду проживающих в Приазовье народов. Разнообразие впечатляет: на фестивале представлены блюда русской, греческой, кавказской и среднеазиатской кухонь, а также выпечка и другие сладости.

Оркестр у фонтана

Мариупольчанам особенно понравилось шоу «Ретро-джаз». Фото: администрация Мариуполя

Ко Дню города в парке Гурова выступили оркестр Донецкой государственной филармонии и его дирижер Василий Шакула, оркестр народных инструментов под руководством Юлии Чаин. В администрации города подчеркнули, что старшему поколению особенно понравилась музыкальная программа «Ретро-джаз».

Концерт в честь Дня Мариуполя продлится до позднего вечера. Фото: администрация Мариуполя

Праздничный концерт в парке Гурова

Концерт в честь Дня Мариуполя продлится до позднего вечера. Фото: администрация Мариуполя

На мариупольской сцене выступила рок-группа «Феофорос», казачий ансамбль «Атаман», театр цыганской песни Луизы Жемчужной из Донецка и группа «Emotion Band». Зрелищное представление показали участники силовой шоу-программы «Русские медведи».

Концерты и праздничные гуляния в парке Гурова и на центральных улицах Мариуполя продлятся до самого вечера. Мэр Олег Моргун, поздравляя жителей Мариуполя с праздником, подчеркнул, что город вновь станет туристической жемчужиной и промышленным центром. А городские власти и регионы-шефы сделают так, чтобы Мариуполь стал одним из лучших городов России — городом, в котором хочется жить.

Праздничные гуляния до вечера продлятся в парке Гурова и на центральных улицах Мариуполя. Фото: администрация Мариуполя

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