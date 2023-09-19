Новая дорога для комфорта людей в ДНР

В республике запустили проезд по новой магистрали.

В регионе продолжается строительство. Таких масштабных проектов, как сейчас, не было десятки лет. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и председатель правительства региона Евгений Солнцев торжественно открыли движение по автомобильной магистрали Т-05-19 Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь с 63-го по 125-й километр.

Широкая, удобная и безопасная

Денис Пушилин подчеркнул, что эта дорога - символ, там, где Россия, - возрождение.

- Капитальный ремонт завершен в рекордные сроки. Это стало возможным в том числе и потому, что компания «Мостовик» организовала производство асфальтобетона до 5000 тонн в сутки из местных материалов, - отметил врио главы республики. - Там, где проезжая часть строится по стандартам и нормативам Российской Федерации, вид и масштаб совершенно другой. Она шире, удобнее, комфортнее для водителей, с хорошим обзором. А это значит, что снижается аварийность.

Работы велись четыре месяца в круглосуточном режиме. Задействовано 700 специалистов и 300 единиц техники. Строители нанесли разметку, установили около тысячи дорожных знаков, более трех километров бортового камня и около двух километров ограждения. Для удобства жителей близлежащих к дороге населенных пунктов организовали тротуары и установили более двадцати остановочных павильонов. После капитального ремонта участок полностью соответствует современным стандартам.

- Трасса имеет стратегическое значение. Она способна пропускать порядка семи тысяч грузовых и пассажирских автомобилей в сутки, - отметил премьер-министр республики.

Местные жители довольны

Важно, что магистраль не только надежно свяжет три района с Мариуполем и сделает передвижение жителей комфортным и безопасным, но и значительно упростит логистику для аграриев и ускорит отгрузку сельхозпродукции.

- Это очень важное событие для нас, - говорит житель Старобешева Сергей Николаев. - Уже опробовал дорогу на участке из Тельманова в Мариуполь - отличное покрытие, широкая проезжая часть, к тому же новый маршрут ощутимо сокращает время в пути. Если ехать как раньше, через Новоазовск, это будет примерно на 40 минут дольше.

Врио главы республики и председатель правительства вручили благодарности и ведомственные награды строителям. Руководитель компании «Мостовик» Денис Кравчук отметил, что еще пару лет назад трудно было представить воплощение настолько масштабного проекта.

- Своевременно принятые решения позволили реализовать его в кратчайшие сроки и, что самое главное, использовать при этом материалы, которые производятся в Донецкой Народной Республике. Это дает нам возможность конкурентного преимущества при работе с задачами любой сложности, - подчеркнул Кравчук.