Военным - партбилеты

Партбилеты бойцам 132-й Горловской бригады.

В ряды партии - прямо на поле боя! На Дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике партбилеты «Единой России» получили действующие военнослужащие. Торжественность момента отметили выстрелами из боевого оружия. А после получения партбилетов военные сразу приступили к выполнению боевых задач. Вручить партбилеты на территорию СВО приехал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Он лично вручил документы бойцам 132-й Горловской бригады.

- Партийные билеты на передовой вручали только во времена Великой Отечественной войны. Поэтому для «Единой России» это уникальное событие. Я вас искренне поздравляю. И для меня это большая честь.

Ранее в ряды «Молодой Гвардии Единой России» вступили бойцы артиллерийского боевого расчета. Они входят в состав 132-й Горловской бригады, участвующей в СВО на Дзержинском направлении.

Партийные деятели не перестают поддерживать бойцов. Недавно «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали спецтехнику - дроны, тепловизоры и другое оборудование военным на Авдеевском направлении и направлении Сватово - Кременная.

Партия с первого дня проведения спецоперации оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 72 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы - от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой с начала СВО собрали более 8 миллиардов рублей.

В Донбассе и в новых регионах были открыты 45 гуманитарных центров «Единой России». Сейчас работает 20 пунктов выдачи гуманитарной помощи.