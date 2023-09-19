Ветеранам СВО готовят позиции в школах

Недавно Сергей Кравцов, министр просвещения России, заявил, что на базе Государственного университета просвещения появился центр для переподготовки педагогов - ветеранов специальной военной операции. Участников боевых действий будут знакомить с методическими материалами по новому школьному предмету «Основы безопасности и защиты Родины».

Апробация новых параграфов предмета уже началась на уроках истории, обществознания и ОБЖ, а со следующего года «Основы безопасности и защиты Родины» начнут преподавать уже по полной программе.

«Информационная война и фейки, которые сегодня обрушились на нашу страну, прежде всего ставят под угрозу наших детей. Но благодаря и учителям, и родителям, директорам школ, мы эту информационную войну выигрываем. Но понимаем, что должны быть готовы к новым инфоатакам. Это также отразится в предмете «Основы безопасности и защиты Родины», - пояснил позицию министерства Сергей Кравцов во время встречи с родителями школьников на традиционном Общероссийском родительском собрании. В середине июня Кравцов отметил, что новый предмет будет включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи и действия при катастрофах разного рода.

«Мы видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, как никто другой могут прийти и рассказать правду», - признал Кравцов.

Отметим, что более полугода в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского, военнослужащие - участники СВО оканчивают курсы дополнительного профобразования, которые позволят им после ранений работать в учреждениях Минобороны России на разных должностях.

Кстати, среди участников СВО есть немало добровольцев, которые имеют педагогическое образование и опыт работы в образовательных учреждениях. Их можно было бы отозвать с боевых позиций на новые рубежи, которые уже сегодня формируют сознание будущих защитников Отечества. Ранее министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.