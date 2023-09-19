Владимир Путин: Нам нужна защита от ударов вражеской идеологии

5 сентября Владимир Путин по видеосвязи провел заседание российского оргкомитета «Победа».

ВОССТАНОВИМ НОВОРОССИЮ, КАК В 43-м

В этот раз президент много говорил не только о прошлом подвиге, но и о делах нынешнего дня.

- В августе 1943 года вышло постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Враг еще не был изгнан за пределы страны, но в том числе и военные предприятия начали наращивать выпуск тракторов, сеялок, гражданского оборудования для заводов, для стройиндустрии - всего, что было необходимо для победы уже над разрухой, над последствиями войны, - рассказал глава страны.

Он добавил, что сейчас многие области страны берут шефство над отдельными объектами или целыми населенными пунктами новых территорий.

- Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе, в этой деятельности: волонтеров, государственные, частные и общественные организации, в том числе недавно созданный фонд «Защитники Отечества», - заявил российский лидер.

РАВНЫЕ ПРАВА ВСЕМ ГЕРОЯМ

Глава государства напомнил, что фонд «Защитники Отечества» помогает участникам СВО по всей стране. Свои подпрограммы поддержки есть у многих субъектов. При этом важно, чтобы у всех - кадровых военных, добровольцев, мобилизованных, полицейских - были равные права.

- Ребята наши геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий, - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

НАЦИЗМ НЕ ИЗЖИТ

Путин провел параллели между гитлеровской Германией и нынешней Украиной. Он заявил об «антисемитизме, героизации нацистских преступников».

- Прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине вообще стала нормой. Будто и не было Нюрнберга. В 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит, - сказал президент.

ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

В конце своей вступительной речи Владимир Владимирович обвинил Запад в использовании истории для «идеологической борьбы».

- Нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин поделился, что «ветераны, историки, поисковики» просили его создать Национальный центр исторической памяти.

- Считаю, нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания. Прошу без всяких проволочек, оперативно решить все организационные и финансовые вопросы, - поручил глава страны.

Центр исторической памяти предполагается создать под научным руководством Центрального музея Великой Отечественной войны. Работники займутся созданием массового, широко тиражируемого информационного, просветительского и культурного продукта. Исторические цифры и факты переведут в эмоции, впечатления и убеждения.

К просвещению предполагается привлечь ветеранов СВО. Так как деятельность центра в первую очередь будет нацелена на молодежь, бойцам спецоперации и отстаивать официальную точку зрения.

ЕВРЕЙ ПРИКРЫВАЕТ НАЦИСТОВ

В конце заседания оргкомитета президент ответил на вопрос, можно ли Украину считать нацистской, если во главе этнический еврей?

- Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея, и таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства. Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине. А это уничтожение полутора миллионов человек.