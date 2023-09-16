«Вернем статус промышленного центра и туристической жемчужины»: Мэр Моргун поздравил мариупольцев с Днем города

Мэр заявил, что Мариуполь станет одним из лучших российских городов. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун поздравил жителей с Днем города. Мэр подчеркнул, что сегодня исполнилось 245 лет со дня основания приморского города.

— В этот праздничный день от всей души желаю всем горожанам, друзьям и партнерам Мариуполя и всем гостям нашего города крепкого здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, благополучия, мира и согласия! С праздником, с Днем города! — заявил мэр.

Олег Моргун добавил, что Мариуполь обязательно вернет себе статус крупного промышленного центра и туристической жемчужины.

— Мы обязательно вернем статус не только крупного промышленного центра, но и настоящей туристической жемчужины Приазовья. Вместе мы справимся со всеми задачами и сделаем наш Мариуполь одним из лучших городов России – городом, в котором хочется жить, — заявил мэр.

Градоначальник добавил, что в восстановлении городу помогают 16 регионов России, в том числе регионы-шефы Московская и Тульская области, а также города-побратимы — Санкт-Петербург и Грозный.

— Сегодня мы с вами свидетели новой истории Мариуполя. Русского города, который восстанавливают 16 регионов Российской Федерации. Такая всесторонняя поддержка открывает для Мариуполя замечательные перспективы, — добавил Моргун.

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