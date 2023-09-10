В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам выборов депутатов в Народный Совет и органы самоуправления

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам выборов депутатов в НС и органы местного самоуправления Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Избирательные комиссии Донецкой Народной Республики начали подсчет голосов по итогам выборов депутатов Народного Совета и органов местного самоуправления. Участки для голосования закрылись по всей Республике в 15:00. Об этом сообщили в Донецком территориальном отделении политической партии «Единая Россия».

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам выборов депутатов в НС и органы местного самоуправления Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам выборов депутатов в НС и органы местного самоуправления Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— Голосование на выборах депутатов в Народный Совет и органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики завершилось. Избирательные комиссии приступают к подсчету голосов, — отметили в пресс-службе партии.

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам выборов депутатов в НС и органы местного самоуправления Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам выборов депутатов в НС и органы местного самоуправления Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, что очные этап голосования на выборах депутатов Народного Совета и органов самоуправления длился три дня — с 8 по 10 сентября. Ранее в регионе провели досрочное голосование. В ряде районов члены избирательных комиссий ходили по домам и квартирам.

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам выборов депутатов в НС и органы местного самоуправления Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как сообщала «КП Донецк», в столице ДНР отметили высокую активность жителей города на голосовании. Председатель одной из избирательных комиссий Донецка Мария Хомченко подчеркнула, что с утра на участках были очереди. Голосуют все — и молодежь, и пенсионеры.

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам выборов депутатов в НС и органы местного самоуправления Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ДНР — лидер по количеству проголосовавших на выборах среди всех регионов России. Напомним, что по итогам второго дня голосования в ДНР явка на выборах депутатов парламента составила более 74%, депутатов горсовета Донецка — 68,32%.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Необычный избирательный участок на колесах курсирует по Волновахе в ДНР

У жителей города Волноваха есть возможность проголосовать на мобильном избирательном участке (подробнее)