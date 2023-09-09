Посетили избирательные участки и увидели настрой людей: Что говорят о выборах в ДНР международные эксперты

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

За ходом выборов в Донецкой Народной Республике наблюдают представители из разных стран. Это важно, так как против региона и России в целом ведется информационная война, и то, что происходит на самом деле – нужно говорить и транслировать на все страны.

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФЕРЕНДУМА»

Международный эксперт, доктор политических наук, профессор Белградского государственного университета Срджан Перишич приехал из столицы Сербии.

- Я был на избирательных участках в Новоазовске, на трех участках в Мариуполе и на участках в Донецке. Я заметил, что выборы проводятся в полном соответствии с законом и Конституцией. Есть особенности, связанные с боевыми действиями, но они не нарушают ход и законность выборов, - отметил Срджан Перишич. - Безопасность избирателей и членов избирательных комиссий - на самом высоком уровне. Граждане голосуют мирно. Я заметил, что люди считают, что эти региональные выборы подтверждают результаты Референдума о возвращении Республики в состав России, который прошел в сентябре прошлого года. Граждане ожидают, что выборы приведут к миру и развитию.

Срджан Перишич

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

Эксперт из Индонезии Фаузан Аль Рашид также следит за ходом проведения выборов в Республике.

- Я хочу выразить благодарность тем людям, которые организовали выборы и пригласили меня в качестве международного эксперта. Мы посетили несколько избирательных участков. Во время выборов там наблюдалась миролюбивая обстановка, в избирательных участках нами не было замечено нарушений. Избирательный процесс - прозрачный, также не наблюдалось никаких препятствий по отношению к людям, на них не оказывалось давление, им не мешали делать волеизъявление. Безопасность на высоком уровне, - говорит Фаузан Аль Рашид.

Фаузан Аль Рашид

«ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ»

Высокий уровень организации отмечает и Мануэль Пирес да Роша из Португалии.

- Мы посетили много мест, видели много людей. Если описать все происходящее одним словом, я бы выбрал слово «Надежда». Она, как кровь, важна. Также это является важнейшим историческим моментом, в котором мы находимся, я очень надеюсь, что жизнь придет в норму. Демократия - это то, когда люди несут свое будущее в своих руках - это я наблюдал и увидел во время выборов, - подчеркнул Мануэль Пирес да Роша.

Мануэль Пирес да Роша

«ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫБОРОВ - ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ»

Международный наблюдатель из Камеруна Натали Ямб заявила, что выборы в России проходят организованно и вызывают доверие, что важно не только для России, но и для всего мира.

- Инклюзивность и прозрачность проведения выборов в России – залог их легитимности и общественной стабильности, а в итоге - процветания. Мы видим на примере некоторых регионов Африки, последней такой страной стал недавно Габон, что нестабильность выборов может повлечь потрясения политического плана, - отметила Натали Ямб.

Натали Ямб

Наблюдатель добавила, что граждане новых регионов особенно активно участвуют в выборах, поскольку для них голосование является атрибутом долгожданной мирной жизни, отсюда и энтузиазм.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ В ДНР: ФОТОРЕПОРТАЖ

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы в ДНР проходят на высоком уровне Фото: Иван ЖИЛЯК

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