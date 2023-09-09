Особые поздравления

Руслан Семенов из Тамбовской области в этом году в первый класс отправился за руку сразу с двумя сильными и мужественными мужчинами (на фото). Николай Жмырев и Игорь Кочуков - боевые товарищи папы Руслана, Дмитрия Семенова. Дмитрий погиб при выполнении боевых задач в мае 2022 года, ему присвоили звание Героя России. Семье Героя помогает фонд «Защитники Отечества», а для Руслана лучшим примером становятся сослуживцы отца. На школьной линейке мальчику доверили важное дело - он вместе с юнармейцами торжественно поднял флаг России. С этим Руслан справился ответственно, и в его глазах была гордость и за папу, и за страну.

По всей стране в первый класс отправились тысячи детей, чьи отцы сейчас сражаются за Родину в зоне СВО. Во всех регионах власти проявляют о них особенную заботу. В Башкирии в первый класс в этом году пошли 593 ребенка - дети участников СВО. Дочку первого вице-премьера Азата Бадранова, который отправился на фронт в качестве добровольца, лично отвел в школу глава региона Радий Хабиров. И поручил всем руководителям администрации, педагогам также особенно выделить этих детей.

- Будет правильно, если мы будем рядом с этими детьми и отведем их 1 сентября на торжественную линейку, - отметил он.

В Воронеже к семьям мобилизованных тоже проявили особенно внимание, детям вручили подарки - ранцы и школьные наборы. А еще устроили праздник с выступлением мага-фокусника.

Особенные поздравления звучали 1 сентября для детей участников СВО и в Ярославле. Для девчонок и мальчишек устроили праздник с мастер-классами, игровыми конкурсами, танцами, шоу мыльных пузырей. Одним из организаторов праздника стал филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники следят, чтобы все полагающиеся меры поддержки были доступны. Помогают с бесплатной юридической и психологической помощью, услугами по медицинской реабилитации, санаторно-курортным лечением, оформлением выплат и документов. Для детей участников СВО действует льгота - внеочередное зачисление в первый класс в школе по месту жительства.

В Санкт-Петербурге участника СВО на несколько часов отпустили из госпиталя, чтобы он смог проводить дочку в школу. Это было их общее желание. Помогли добраться до линейки из госпиталя работники фонда «Защитники Отечества». Сейчас Игорь проходит лечение после минно-взрывного ранения.

- 1 сентября - это день, когда родители должны быть с детьми. Важно, чтобы возвращение бойцов в мирную гражданскую жизнь начиналось с приятных семейных хлопот. Мы рады, что помогли реализовать желание быть вместе с семьей. Так же важно, что сами участники СВО могут продолжить учиться. Продолжение учебы и профессионального роста - это то, на что делает упор фонд, - рассказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Павлов.