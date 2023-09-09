Боремся ZA своих: Как "Защитники Отечества" помогают ветеранам СВО

Ветеран СВО Владимир Шахов из Волгоградской области получил необходимое лечение и реабилитацию после ранения при участии фонда «Защитники Отечества».

Надежное плечо - так просто и лаконично можно охарактеризовать работу команды государственного фонда «Защитники Отечества», которая занимается сопровождением ветеранов спецоперации и семей погибших участников СВО. Возвращение домой, в мирную жизнь, требует максимального проявления заботы, чтобы каждый мог получить ответы на все интересующие вопросы в индивидуальном порядке. Наши герои на передовой борются за мирную жизнь, а фонд борется вместе с ними, помогая стать полноценными членами гражданского общества.

Председатель фонда Анна Цивилева отмечает, что важную роль в этом процессе играет содействие в оказании медицинской помощи и прохождении реабилитации. С такой необходимостью столкнулся Владимир Шахов из Волгоградской области.

- Он отправился добровольцем защищать интересы Родины. В октябре 2022 года под Лисичанском получил осколочное ранение - нарвался на растяжку. Повредил обе ноги и руку. Первую помощь ему оказали в окопе на передовой, - рассказывает историю бойца председатель фонда Анна Цивилева. - Дальше - восстановительное лечение в госпиталях и медучреждениях Лисичанска, Ростова-на-Дону, Москвы. В ноябре прошлого года он вернулся домой. Позже выяснилось, что ему требуется провести еще ряд операций.

И тут очень кстати оказалась поддержка сотрудников местного филиала фонда. При их содействии на базе ОКБ № 1 организовали телемедицинскую консультацию со специалистами ведущих федеральных центров, которые определили необходимость проведения операции. В середине августа 2023 года Владимира прооперировали, и уже на следующий день врачи отметили, что улучшение состояния пациента составило 70%.

- За неделю меня на ноги поставили. Я доволен, все на высшем уровне сделали, - поделился Владимир Шахов.

На сегодняшний день филиал продолжает сопровождать героя на пути полного восстановления.

«ГОРДИМСЯ НАШИМИ БОЙЦАМИ»

Ветерану Владимиру Эйбулатову помогли получить удостоверение ветерана боевых действий и оформить льготы.

Значительную роль в судьбе ветеранов СВО играют социальные координаторы фонда. Они помогают своим подопечным получать качественную медицинскую и психологическую помощь, социальную реабилитацию, лекарства, технические средства реабилитации и другую поддержку. Именно социальные координаторы филиала фонда в Республике Марий Эл оказали поддержку местному жителю - бойцу Владимиру Эйбулатову в возвращении к обычной жизни.

- Осенью 2022 года Владимир отправился защищать интересы Родины. Служил зенитчиком, потом водителем «Урала» - доставлял товарищам боеприпасы, горючее и продовольствие. Несколько раз он вместе с солдатами попадал под длительные обстрелы, - рассказала Анна Евгеньевна. - В один день его супруга Нина, с которой они счастливо живут уже 34 года, получила письмо о том, что Владимир погиб. И только через месяц выяснилось, что он жив: в канун Нового, 2023 года Владимир вернулся домой.

В филиале фонда Владимиру помогли получить удостоверение ветерана боевых действий и в ближайшем будущем поспособствуют ему в оформлении положенных выплат, льгот за жилищно-коммунальные услуги, направлении на санаторно-курортное лечение.

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» делают все возможное, чтобы для ветеранов их организация стала не очередной госструктурой, а дружеской и по-настоящему родной площадкой.

- Знаете, ведь все мы гордимся нашими бойцами, а по возвращении очень надеемся, что и они будут гордиться нами! - говорят в фонде.