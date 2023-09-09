Минус штаб ВСУ, минус склад, минус эшелон: Российские ракеты бьют точно по обозначенным командованием СВО целям

СНЯТО ЗАПАДНЫМИ СМИ

Оно ведь как получается? У Зеленского запретили украинцам снимать прилеты российских ракет под страхом наказания и репрессий, и с тех пор бодро рапортуют после каждого удара, что украинская ПВО сбила аж 24 ракеты из 22 запущенных, взяв на вооружение, по всей видимости, логику мэра Киева, «златоуста» Виталия Кличко, сообщившего однажды, что «из двух его заместителей четверо» и т. д. И попробуй опровергни эту ложь: если даже кто снимал, то выложить свой ролик испугается. А вот на иностранцев такие ограничения не распространяются, попробуй накажи иностранного журналиста. Чем сотрудники Guardian и воспользовались, выложив кадры прилета по так называемому гражданскому объекту, в данном случае - по складу.

Вот только «гражданский» склад явно оказался по самое горлышко заполнен боеприпасами. Мощнейший взрыв сразу по прилете дополнился не менее мощным «салютом» вторичной детонации. «Веселые огоньки» среди черных клубов дыма взлетали выше крыш многоэтажных домов по соседству. Только от очень «большого ума» склад с таким содержимым можно было разместить посреди жилого квартала.

Скрыть такое Киев не смог, равно как и выдать итоги удара за результат падения обломков якобы сбитой ракеты. Как это привыкли объяснять у Зеленского: мол, украинская ПВО все сбила, но обломки сбитых русских ракет упали и нанесли разрушения. Во-первых, тут на ролике четко виден прилет целой ракеты, а не беспорядочное падение каких-то обломков. Во-вторых, первый мощный взрыв раздается сразу в момент «заземления» ракеты. Британцы, разместившие ролик, даже с гордостью заявили, что это самый мощный взрыв в Киеве начиная с весны.

Стандартная оправдалка-объяснялка тут уже не прокатывает. Между тем в реальности таких случаев ударов высокоточным российским ракетным оружием не один, не два и даже не десять, а гораздо больше.

- Они (русские. - Авт.) много маневрируют ракетами или дронами во время атак, чтобы истощить и обнаружить систему ПВО. Тактика понятна. Но сейчас мы наблюдали очень сложную схему маневров, вероятно, они выискивали варианты прокладки маршрутов для будущих атак, - чуть ли не плачут в Киеве.

ТОЧНЫЕ УДАРЫ

Вообще-то в ту ночь в Киеве было пять прилетов, а не один. И все пришлись по назначенным целям. Но власти Украины и тут постарались обгадиться с ног до головы, заявив, что от прилетов ракет пострадали некое промышленное предприятие, административное здание, торговый склад (о котором говорилось выше) и несколько обычных домов.

Вот только промпредприятие оказалось заводом по сборке беспилотников, админздание - зданием ГУР Минобороны, а вот что касается жилых домов, то на них действительно падали обломки ракет ПВО. Про торговый склад мы с вами уже поговорили.

А сколько только за последнее время других подобных случаев?

Под финиш августа Россия двумя ракетами «Искандер-М» уничтожила штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в находящемся под контролем Киева городе Красноармейск Донецкой области, в котором как раз проходило очередное совещание.

А еще 30 августа стало известно, что ВС России прямо на станции разгрузки возле Великой Новоселовки все тем же «Искандером» уничтожили эшелон с боеприпасами.

А 27 августа Минобороны России сообщило: «Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

- Четыре ракеты из восьми были сбиты, но оставшиеся никуда не попали, - поспешили в Киеве сначала опровергнуть эти данные, но областные власти признали попадания, правда, «обломков сбитых ракет», в том числе и в «ангар для хранения сельхозтехники». Вот только странное обстоятельство, что именно «ангар с сельхозтехникой» взлетел на воздух в ходе еще и вторичной детонации.

А промзону краматорского завода «Энергоспецмашсталь» русские ракеты накрыли аккурат после того, как в течение нескольких суток туда вертолетами завозились грузы военного назначения и личный состав.

Офис президента Украины, самого Зеленского и СБУ особенно бесит то, что сообщения об ударах по важнейшим объектам транспортной и военной инфраструктуры незалежной идут практически безостановочно, каждый день. Наводя панику на свидомых патриотов и вызывая обвинения в адрес Зеленского, что именно тот довел страну до нынешнего безнадежного состояния.