Броня крепка, точны прицелы. И экипажи наши смелы! В зоне СВО все операции проводятся под прикрытием танков

Орудие и пулемет позволяют надежно остановить с закрытой позиции бронегруппу противника или прямой наводкой «разобрать» укрепление.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня в Донбассе можно увидеть танки: Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, а также почти все их модификации. Отличную работу экипажей этих боевых машин мы видели при освобождении Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Мариуполя, пригородов Артемовска. Кардинально переучивать мобилизованных танкистов не пришлось - они помнят эту технику еще со срочной службы.

Современные модификации этих боевых машины получили новые газотурбированные дизельные двигатели мощностью до 1250 л. с., систему управления огнем, дублирующие многоканальные телевизионные прицелы, кондиционеры, дисплеи, на которые выводятся все показатели работы двигателя, защищенные от осколков тепловизоры, которые позволяют обнаруживать цели на расстоянии в 3,5 километра, системы радиоэлектронного подавления, а также радиооптические радары для обнаружения, отслеживания и перехвата противотанковых ракет врага.

Например, автомат заряжания Т-72Б3 позволяет стрелять из орудия каждые 8 секунд, а Т-80БВМ весом в 46 тонн может разогнаться до 80 километров в час, выйти на позицию, разбить боевые машины врага из 125-мм пушки, сковать действия вражеской пехоты 12,7 пулеметом «Корд», при этом защитный комплекс управляемого противотанкового вооружения «Рефлекс», активная броня и система пожаротушения позволят экипажу действовать уверенно и хладнокровно.

Танки Т-90М «Прорыв» также получили автоматическую систему управления огнем, которая позволяет решать боевые задачи в любое время суток и в любых метеоусловиях. При этом дальность поражения различными видами снарядов у нашего «Прорыва» - 5000 метров, а у немецкого «Леопарда» - 3000.

Боевые действия в зоне СВО дают возможность для испытаний новых образцов танков Т-14 с 900 мм лобовой броней на базе платформы «Армата», которые получили принципиально новые возможности - необитаемую башню, усиленное вооружение и активную защиту. Установленный на танке комплекс «Афганит» сбивает противотанковые выстрелы врага в 15 - 20 метрах от брони, создает дымовую завесу, а башня автоматически поворачивается в сторону летящего снаряда максимально защищенной броней частью.

ЧИТАЕМ НА БРОНЕ МЕЖДУ СТРОК

Вот на архивных кадрах Минобороны России танк с именем «Сметанка» поддерживает штурмовые отряды «Шторм» из Ростовской области.

- «Сметанка» расшифровывается как «Смерть танкам», - объясняет лейтенант Анна Илясова.

Надписи на боевых машинах не прихоть экипажей: они нужны для удобства в переговорах по радиосвязи и на случай, если враги перехватят радиообмен. Вот пусть думают, что подразумевал командир, когда сказал: «Добавь сметанки».

Надписи на танках делают крупно, так, чтобы даже оператор беспилотника мог различить. Это бывает важно в бою, когда контуры боевых машин довольно похожи.

Часто бойцы пишут на броне название родного края или города («Даг-огни», «Чу Ваш», «Гроzный», «Ростов-Папа», «Казань», «Ставрополь», «Чита»). Бывают они и в форме целых фраз («Мир без нацизма», «За Дарью Дугину», «Счастье не zа горами», «За Володю Петрова»).При этом, если в словах используется «З», то она, как правило, заменяется знаком «Z».

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Праздник День танкиста был учрежден в 1946 году. 8 сентября того же года в его честь на Красной площади состоялся парад Гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

В России первый танк был создан на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде в августе 1920 года. К началу Великой Отечественной войны на вооружении Красной армии уже стоял солидный танковый парк, основу которого составляли легкие танки: Т-26, БТ и принятые на вооружение в декабре 1939 года средние танки Т-34 и тяжелые КВ-1.

«Луноход-1» проектировали и собирали специалисты-танкостроители. И надежный, как танк, этот управляемый с Земли аппарат проработал на Луне безотказно почти год - с 17 ноября 1970 года до 14 сентября 1971-го.

КСТАТИ

Поздравить в этот день можно и военнослужащих рембатов, которые возвращают пострадавшую в боях боевую технику в строй. Благодаря их высокой квалификации восстановительные работы любой сложности проводятся на передовой в полевых условиях. При этом скорости ремонта в таких мастерских позавидуют лучшие автосервисы. В рембатах также испытываются новые защитные экраны и динамическая броня. Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

НАШИ ГЕРОИ

Танкисты всегда в авангарде на поле боя. Они прикрывают пехоту не только с закрытых позиций. Часто приходится бить прямой наводкой и подставлять броню, защищая штурмовые группы.

Легендарным уже стал экипаж танка «Алеша». А вот еще несколько историй с передовой.

ВЗЯЛ БРОНЕМАШИНУ ВРАГА НА ТАРАН

Главный старшина Антон РЯЗАНОВ

Командир танка роты морской пехоты Тихоокеанского флота, главный старшина Антон Рязанов, действуя в составе батальонной тактической группы, с боями вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций. В ходе боя Антон точными попаданиями нанес огневое поражение противнику и, прорвав линию обороны, вклинился в боевые порядки врага. Продвигаясь далее вглубь обороны противника, танк Рязанова был атакован противником из ПТУР, в результате чего пушка танка перестала функционировать. При отходе от линии боевого соприкосновения Рязанов обнаружил БМП противника, ведущую огонь по нашим войскам, которая сковала действия российских штурмовиков. Мгновенно оценив ситуацию, Рязанов принял решение идти на таран. Разогнав свой танк, Антон на полном ходу въехал в корпус вражеской БПМ и вытолкал ее на минное поле, установленное противником, после чего она подорвалась на минах, а внутри сдетонировал боекомплект. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, главный старшина Антон Рязанов награжден двумя орденами Мужества.

ПРИНЯЛ БОЙ С ДЕВЯТЬЮ ТАНКАМИ

Младший сержант Эмиль ВОЛГИН

Экипаж танка под командованием младшего сержанта Эмиля Волгина выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов.Противник значительно превосходящими силами перешел в наступление с целью прорвать наш оборонительный рубеж и взять поселок под свой контроль. Командир танка принял бой. Скрытно и быстро, используя для маскировки лесополосу, экипаж Эмиля начал вести прицельный огонь по вражеской технике. Экипаж Волгина фактически вызвал огонь противника на себя и сражался одновременно с девятью танками боевиков, обеспечив прикрытие перегруппировывающихся российских подразделений, и не допустил прорыва националистов. Затем российскими подразделениями был нанесен точный удар, после которого противник, понесший большие потери, отступил. Мужественные и героические действия младшего сержанта Эмиля Волгина обеспечили выполнение задачи по удержанию населенного пункта.

ОТБРОСИЛ ВРАГА НА ИСХОДНЫЙ РУБЕЖ

Рядовой Роман АНКАУГЬЕ

Действуя в составе экипажа танка, рядовой Роман Анкаугье выполнял задачи по прикрытию государственной границы. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей российских войск. Проявляя мужество и героизм, Роман направил танк на выдвинувшегося противника и одним из первых вступил в бой. В ходе столкновения с превосходящими силами украинских националистов Анкаугье лично обнаружил и уничтожил две замаскированные позиции противника. По итогам боя противник, потеряв часть личного состава и техники, откатился на исходные рубежи. Смелость и самоотверженные действия рядового Романа Анкаугье позволили не допустить пересечения украинскими националистами государственной границы.