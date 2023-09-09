С поля боя - в лидеры возрождения: Участники СВО стали финалистами масштабного конкурса.

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104 финалистов конкурса «Лидеры возрождения» выбрали в Москве. Именно в столице России прошел объединенный финал. Цель конкурса - выявить талантливых руководителей, которые будут решать сложнейшие задачи в новых регионах - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Подготовить кадровый резерв удалось на пять с плюсом. Как рассказал в своем выступлении на финале первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, в процессе соревнований многие участники уже получили интересные предложения.

- За время конкурса 64 финалиста получили новые, довольно высокие назначения. Многие вошли в руководство важнейших министерств и ведомств новых российских регионов на уровне заместителей министров и глав департаментов, в руководство ключевых городов и районов Донбасса и Новороссии, возглавили институты, крупные промышленные предприятия. И знаете - это только начало.

На конкурсе все нашли своих единомышленников и настоящих друзей. А еще встретили сослуживцев: из 104 победителей кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» 23 человека - военнослужащие, участники специальной военной операции из Донецкой и Луганской Народных Республик. Для участия в финале конкурса командование отпустило их с передовой СВО. Теперь у этих героев, настоящих патриотов, появится гораздо больше возможностей сделать жизнь в своем регионе лучше. Сами участники сейчас стремятся в первую очередь завершить свою работу по основному профилю - защите интересов родной страны за линией боевого соприкосновения. Но уже задумываются о будущем. Дмитрий Суворин, военнослужащий Народной милиции ЛНР, считает проведение конкурса «Лидеры возрождения» своевременным, ведь проект открывает для участников возможность донести свои проекты, инициативные предложения и принципиально важные методы решения проблем.

- Необходим системный подход к повышению уровня правовой защищенности граждан, - рассказывает Суворин. - Есть проблема создания и функционирования органов местного самоуправления, проблема социальной защиты и реализации мер поддержки ветеранов боевых действий.

Каждый из победителей получит миллион рублей на образование и будет включен в кадровый резерв своего региона с перспективой дальнейшего назначения на руководящие должности разных уровней.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей КИРИЕНКО, первый замглавы администрации Президента РФ:

- Государственная служба происходит от слова «служение». Очень важно понимать, для чего и для кого ты служишь. Ты служишь для своей страны, ты служишь для людей, для будущих поколений. И если это понимание всегда есть с тобой, тогда все у вас обязательно получится.