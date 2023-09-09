В Мариуполе провели молебен о победе

В Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя состоялся молебен о победе перед мощами великомученика Георгия Победоносца.

31 августа ковчег с частицей мощей великомученика и Победоносца Георгия доставили в Мариуполь. В Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя, который восстановили только в апреле, прошел молебен о победе. Торжественную литургию возглавил архиепископ Варсонофий.

На молебен пришли прихожане - от мала до велика, семьи с детьми. Приехал и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с заместителем руководителя международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» - председателем общества «Царьград» Константином Малофеевым.

- Георгий Победоносец на протяжении всей истории России почитается как небесный покровитель русского воинства. И сегодня снова русские православные люди просят великомученика о ходатайстве перед Господом и даровании победы, - отметил Денис Пушилин.

Председатель приходского совета храма Татьяна Гурова подчеркнула: для Мариуполя это событие особо значимое.

- Для нас сейчас это очень символично, потому что молебен о победе очень близок нам. Мы все ждем с нетерпением этой победы. Уверены, конечно, в помощи святого, всегда молимся и просим: «Великомученик Георгий Победоносец, помоги нашему воинству!» Надеемся на победу, ждем этого с нетерпением, - сказала Татьяна Гурова.

Горожане после молебна поблагодарили руководство и жителей России за все, что они делают для Мариуполя.

- Мы - единая Россия. Спасибо за то, что мы все вместе. Сегодняшний молебен очень важен для всех верующих, - говорит мариупольчанка Татьяна Богданова. - Здесь сейчас находятся мощи великомученика Георгия Победоносца и проходит большая служба. У нас просто великий праздник.

Женщина отмечает, что во время украинской оккупации мирные жители города прятались в соборе - он стал единственным укрытием для мирных жителей и местом, где горожане могли набрать питьевую воду из источника на территории двора.