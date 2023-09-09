Город детства: Звезда «Брата-2» Дарья Юргенс нашла уцелевшим родной дом в Мариуполе

Дарью Юргенс знают как «Багиру» в сериале «Морские дьяволы», по фильму «Брат-2». Живет в Петербурге, а дом, где выросла, - в Мариуполе. Я застала актрису в дороге. «Еду поездом в родной Марик (Мариуполь)! - сказала взволнованно. - 9 лет не была на могиле родителей - не пускала Украина. Не смогла попрощаться в 14-м году с мамой. Сейчас на свой страх и риск с сыном поехали.

- А кто маму хоронил?

- Мой брат. Он пережил войну там. Его удалось вывезти, слава богу. Сейчас он в Петербурге. Ему 67. Мама уезжать из родного дома не хотела. Это ее земля. С Санкт-Петербургом сложные отношения, пережила блокаду, потеряла там всех родных. Когда, в конце концов, согласилась, то я просто не успела ее забрать, потому что начались обстрелы. И поняла, что все, не успеваю. У меня был билет на 10 июня, а 30 мая она умерла. Пережила Великую Отечественную войну, а эту - нет. Твердила «придут бандеровцы». Как предчувствовала. Я не могла в это поверить.

«МАРИУПОЛЬ ВОЗРОЖДАЕТСЯ»

На следующий день актриса не могла сдержать слез: «Пришли домой. Просто сердце разрывается! Соседние дома восстановили. Люди работают. Все возрождается. Город поднимается из пепла! Нашу квартиру мародеры из ВСУ грабили много раз. Сейчас строители в ней живут. Брат написал мне доверенность о передаче ключей. Но людям не надо было ничего доказывать. Пообнимались. Поклонились им. Там у мамы до сих пор еще с советских времен открытая проводка. Будут делать новую. Поставили счетчики. В принципе можно жить. Мое фортепиано уцелело. Семейный архив, книги редкие Никита (брат) вывез в Донецк к друзьям.

БУДУ ВЕСТИ МАРИУПОЛЬСКИЙ АКТЕРСКИЙ КУРС

- В Ленинградском государственном институте сценических искусств набрали мариупольский курс. Ребят привез МЧС. Сдавали экзамены, в том числе по литературе русской. Русский с 14-го года только факультативно изучали. А какой багаж стихотворений, прозы русской привезли! Многие читали стихи о войне, никто не заставлял. Симонова, Бориса Васильева «В списках не значился», «А зори здесь тихие». Обидно, когда кто-то говорит, что никакой войны в Донбассе не было. Послушайте этих детей! Говорят, у вас прямо ходят, а мы привыкли, сгорбившись, медленно, смотреть под ноги, чтобы не наступить на мину-«лепесток». Слушать больно, когда говорят об этом 16 - 17-летние! Четверо прошли на режиссерский к Анатолию Правдину. 12 - на актерский, бюджетный, где я буду преподавать. Не имею права их бросить. И они тоже прикипели. У нас на курсе чудесная девочка Мина Райчевич из Сербии. Играла в отрывке Настасью Филипповну. Иные русские актрисы не способны передать таких чувств, а тут сербка настолько ее почувствовала, приняла.

- Их родители остались в Мариуполе?

- У кого-то так. А, например, у одного мальчика не осталось вообще никого. Когда ребята выучатся, то приедут работать в Мариупольский театр - соответствующий договор уже подписан. Загадываю наперед, как же я с ними расстанусь через четыре года. А может, и не расстанемся! А вдруг и я с ними приеду! А что, пути Господни неисповедимы. Считаю, что это гуманитарная, хорошая миссия со стороны Санкт-Петербурга. У меня в голове не укладывалось, что Мариуполь - город моего детства - с городом моего расцвета Петербургом сольются во что-то единое. Невероятные вещи Господь творит! И счастье, что столько людей наших русских находятся там и помогают нашим же. Ну и украинцам тоже. Ведь эта война - русских с русскими, с нашим отражением, к сожалению, запутавшимся, одурманенным.

- Шевчук (БДТ) был вашим возлюбленным. Сейчас он критически высказывается о современных событиях…

- Да он просто балабол. Не вспоминаю о нем. Конечно, нас разделили. Разве мы не столкнулись с тем, что люди уехали и поливают Россию. Желают победы не Украине, а нацистам! От этого становится больно и страшно. И это делают наши люди. Алла Борисовна Пугачева. Думаю, от ее мужа Максима Галкина ветер дует. Она сделала свой выбор. Страшно от одиночества на чужбине.