Важные соглашения для восстановления региона

Правительство ДНРС Минским автозаводом договорились об открытии части сборочного производства на территории ДНР.

Делегация правительства ДНР во главе с премьер-министром Евгением Солнцевым посетила Республику Беларусь. Были заключены важные для восстановления соглашения о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями.

- Мы договорились о поставках сельскохозяйственной техники, техники для строителей, дорожников, коммунальных служб, замене лифтового хозяйства. Ориентировочный объем инвестиций составит более трех миллиардов рублей, - прокомментировал итоги поездки премьер-министр.

В первый рабочий день побывали на производственных площадках «Первой промышленной компании», которая специализируется на производстве зерносушилок, силосов, прицепного и навесного оборудования. В республике намерены перенять опыт по быстрой организации на базе существующего предприятия нового востребованного производства. Ждут белорусских специалистов для развертывания производства на территории ДНР.

Подписано соглашение о сотрудничестве с управляющей компанией холдинга «АМКОДОР».

- В его составе 22 завода, приоритетное направление - производство и реализация специальных машин для дорожно-строительной, логистической, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной отраслей. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, - рассказал Евгений Александрович.

Также делегация из ДНР посетила крупнейшую автомобилестроительную компанию «МАЗ».

- У нас большая потребность в замене автопарка. В сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и в сфере пассажирских перевозок, -

сообщил премьер-министр. Он отметил, что договорились не только о поставках техники. Белорусских партнеров заинтересовало предложение о локализации части сборочного производства на территории ДНР.

Крупнейший производитель текстильной продукции в Республике Беларусь ОАО «Моготекс» также не остался без внимания.

Могилевский лифтостроительный завод - бесспорный лидер рынка в своем сегменте. Предприятия компании ежегодно выпускают более 14 тысяч лифтов, отвечающих самым высоким стандартам качества и безопасности.

- В нашей Республике из семи тысяч двухсот лифтов добрая половина произведена именно на Могилевлифтмаше. Но 80 процентов уже исчерпали свой двадцатипятилетний срок службы и нуждаются, как минимум, в капитальном ремонте, - поделился премьер-министр.

Еще одна интересная разработка завода - роторные или, как еще их называют, карусельные парковки. В них автомобили хранятся на поддонах в два и более яруса.

Заинтересованы в ДНР и в продукции ООО «ЗВКОНТ» - предприятия по производству автомобильных, железнодорожных и морских контейнеров для любых сыпучих грузов. Контейнеры, в первую очередь, позволят существенно нарастить грузооборот в Мариупольском порту.