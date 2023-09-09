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Политика9 сентября 2023 16:54

Важные соглашения для восстановления региона

Предприятия Белоруссии примут участие в развитии промышленного производства в ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Правительство ДНРС Минским автозаводом договорились об открытии части сборочного производства на территории ДНР.

Правительство ДНРС Минским автозаводом договорились об открытии части сборочного производства на территории ДНР.

Делегация правительства ДНР во главе с премьер-министром Евгением Солнцевым посетила Республику Беларусь. Были заключены важные для восстановления соглашения о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями.

- Мы договорились о поставках сельскохозяйственной техники, техники для строителей, дорожников, коммунальных служб, замене лифтового хозяйства. Ориентировочный объем инвестиций составит более трех миллиардов рублей, - прокомментировал итоги поездки премьер-министр.

В первый рабочий день побывали на производственных площадках «Первой промышленной компании», которая специализируется на производстве зерносушилок, силосов, прицепного и навесного оборудования. В республике намерены перенять опыт по быстрой организации на базе существующего предприятия нового востребованного производства. Ждут белорусских специалистов для развертывания производства на территории ДНР.

Подписано соглашение о сотрудничестве с управляющей компанией холдинга «АМКОДОР».

- В его составе 22 завода, приоритетное направление - производство и реализация специальных машин для дорожно-строительной, логистической, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной отраслей. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, - рассказал Евгений Александрович.

Также делегация из ДНР посетила крупнейшую автомобилестроительную компанию «МАЗ».

- У нас большая потребность в замене автопарка. В сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и в сфере пассажирских перевозок, -

сообщил премьер-министр. Он отметил, что договорились не только о поставках техники. Белорусских партнеров заинтересовало предложение о локализации части сборочного производства на территории ДНР.

Крупнейший производитель текстильной продукции в Республике Беларусь ОАО «Моготекс» также не остался без внимания.

Могилевский лифтостроительный завод - бесспорный лидер рынка в своем сегменте. Предприятия компании ежегодно выпускают более 14 тысяч лифтов, отвечающих самым высоким стандартам качества и безопасности.

- В нашей Республике из семи тысяч двухсот лифтов добрая половина произведена именно на Могилевлифтмаше. Но 80 процентов уже исчерпали свой двадцатипятилетний срок службы и нуждаются, как минимум, в капитальном ремонте, - поделился премьер-министр.

Еще одна интересная разработка завода - роторные или, как еще их называют, карусельные парковки. В них автомобили хранятся на поддонах в два и более яруса.

Заинтересованы в ДНР и в продукции ООО «ЗВКОНТ» - предприятия по производству автомобильных, железнодорожных и морских контейнеров для любых сыпучих грузов. Контейнеры, в первую очередь, позволят существенно нарастить грузооборот в Мариупольском порту.

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