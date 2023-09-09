Сделаем наш край местом, в котором хочется жить: В ДНР обсуждают стратегию возрождения и развития

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТ ЛЮДЕЙ

- В программе учтены все направления - от развития экономики до поддержки участников СВО, их семей, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и другие, - отмечает заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина. - Стратегия дальнейшего развития и возрождения ДНР - это инициативы жителей. Только они могут определять то, как будет жить регион. Поэтому это уникальная программа. Конечно, в ней большое внимание уделено социальному блоку. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства республики Владимир Ежиков подчеркнул: стратегия отвечает на очень многие вопросы, которые интересуют людей.

- Помимо того, что в ней отражены такие вещи, которые мы в любом случае обязательно будем делать - восстановление, строительство, развитие жилищно-коммунальной сферы, подняты и другие вопросы - как будут жить люди Донбасса через достаточно длительный промежуток времени, - говорит Ежиков. - К 2030 году затронуты, например, темы, которые раньше не поднимались - экология, туризм, в частности, интересный проект - это IT-парк.

Исполняющий обязанности министра экономического развития республики Владимир Зверков заявил, что стратегия содержит целый ряд мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического развития региона.

- Перед нами ставятся довольно амбициозные цели: втрое увеличить валовый региональный продукт, практически в два раза увеличить количество малого и среднего предпринимательства, расширить сеть отделений многофункциональных центров, увеличить окна приема, сократить время ожидания в очередях, - говорит Владимир Зверков. - Кроме того, стоит задача по кратному увеличению притока инвестиций в основной капитал ДНР.

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ

Гендиректор корпорации развития Донбасса Инга Яппарова считает, что стратегия позволит сделать серьезные шаги в сторону улучшения инвестиционного климата. - Со своей стороны «Корпорация развития Донбасса» активно внедряет наиболее передовые технологии по привлечению инвестиций в регион через концессионные соглашения, инвестиционные соглашения и государственно-частное партнерство, - отмечает Инга Яппарова.

Представитель ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций ДНР Наталья Заика отмечает:

- Стратегия объемно охватывает каждое из направлений жизни населения. Огромную роль уделили мнению людей, - отмечает Наталья Заика. - Моему отцу, к примеру, была очень близка тема обеспечения республикой жителей собственными продуктами. Он всю жизнь посвятил сельскому хозяйству. Верит, что все сбудется, видит, что уже делается.

Владимир Зверков: - Перед нами ставятся довольно амбициозные цели.

Лариса Толстыкина уверена: это уникальный документ, ведь он составлен на основе предложений самих жителей.

Инга Яппарова уверена: Донбасс станет привлекательным для инвесторов.

Владимир Ежиков заявляет: впервые затронуты темы, которые раньше не поднимались, - экология, туризм.

Анастасия Кулиш: - Я рада, что наш край будет процветать.

КСТАТИ

Подробно расскажет брошюра

Ознакомиться со стратегией может каждый: на улицах городов всем желающим раздают брошюры с текстом программы.

- Перед отделением почты, например, стоят столики, раздают брошюры, - говорит жительница Пролетарского района Донецка Татьяна Андреева. - Я взяла для себя и для соседей. Радует, что со всеми предложениями можно ознакомиться подробно - больше 30 страниц.

- Я рада, что наш край будет процветать. Развитие шахт, к примеру, даст республике новые возможности, а предприятиям - переоснащение старого оборудования и новые экономические связи, - считает студентка ДГУ Анастасия Кулиш. - Очень хорошо, что скоро в Донбассе откроется большой перинатальный центр. Все это влияет на то, чтобы молодежь оставалась в родных городах - нам хочется стать частью возрождения Донбасса.