Фонд развития территорий открыл первое представительство организации в ДНР

Инвестиции в жилье при льготной ипотеке позволят тысячам людей решить жилищные проблемы.

В Донецке открылся первый офис Фонда развития территорий (ФРТ). Теперь потенциальные участники свободной экономической зоны (СЭЗ) имеют возможность получить и на территории ДНР консультационную и организационно-правовую поддержку.

- Для эффективного развития СЭЗ мы открыли дополнительные офисы в Донецке, Луганске и Мелитополе. Наши специалисты помогут оформить заявки и инвестиционные декларации, проконсультируют по вопросам подготовки комплекта документов, а также налоговым льготам и другим преференциям, которые предоставляются участникам СЭЗ, - рассказал генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

Напомним, свободная экономическая зона создана по поручению Президента РФ Владимира Путина на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ее участники получают право на значительные льготы и преференции. Управляющей компанией определен Фонд развития территорий.

На сегодня в ДНР и ЛНР уже девять компаний внесены в реестр участников СЭЗ. Заявленный объем инвестиций - более 27 млрд рублей. Планируется создать более тысячи новых рабочих мест.

В ДНР одобрены инвестиционные проекты по производству трамваев и троллейбусов, розливу питьевой воды, модернизации металлургических и коксохимических предприятий, а также строительству жилых домов в рамках реализации программы льготного кредитования. Для жителей республики предусматривается льготная ипотека по ставке не более 2% годовых.

На открытии офиса ФРТ в Донецке замдиректора фонда Константин Востриков выдал еще два свидетельства о регистрации участников СЭЗ.

ООО «Углеком» занимается добычей и обогащением угля. Предприятие намерено реализовать в Макеевке инвестпроект по модернизации технологического комплекса шахты. Также планируется разработка новых горно-капитальных выработок для добычи угля. При этом «Углеком» будет поддерживать работу уже существующих горных выработок и добычных участков. Инвестиции в развитие позволят довести объем добычи угля с 40 тысяч тонн в год до 270 тысяч.

ООО «Донфрост» из Донецка известно в странах СНГ как крупный производитель холодильников и морозильных камер. Здесь будет проведена модернизация оборудования, что позволит повысить объем выпуска холодильных приборов до 205 тысяч штук в год.

Безусловно, появление представительства «в шаговой доступности» упростит подготовку инвестпроектов и облегчит дальнейшую работу участников СЭЗ. От этого выиграет и население - появятся новые рабочие места, вырастет зарплата у работников, будет больше товаров по доступным ценам. А инвестиции в жилье при льготной ипотеке позволят тысячам людей решить жилищные проблемы.