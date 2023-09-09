Главная ценность - люди: Мария Львова-Белова побывала в ДНР

В Шахтерский детский дом-интернат, которому Мария Львова-Белова помогает в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство» совместно с Фондом Святителя Василия Великого, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова привезла уже второй сертификат - на три миллиона рублей - для продолжения строительства и благоустройства.

Также вместе с подросткам в Мариуполе детский омбудсмен приняла участие в благоустройстве парка «Родина».

- В учреждении достраиваем медицинский блок для своевременного оказания помощи детям, - рассказала детский омбудсмен.

До этого в Шахтерском детском доме-интернате по приглашению Львовой-Беловой работали медики, которые провели осмотр детей и определили их реабилитационный потенциал. Одна из девочек будет направлена на дальнейшее лечение в Москву, как и 16-летний Кирилл, который был тяжело ранен 2 августа в Горловке.

Также детский омбудсмен посетила дом ребенка в Донецке. Там она ознакомилась с личными делами воспитанников на предмет возможности их устройства в семьи, а также вручила руководству учреждения ключи от нового автомобиля «Лада Гранта» в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».

- Мы оперативно оказываем им медицинскую и образовательную помощь. Также решили ряд вопросов по помощи родителям, чтобы вернуть детей в семью, - сообщила Львова-Белова.

Также в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство» Мария Львова-Белова передала два аппарата для заживления ран травматологическому отделению Республиканской клинической больницы.

По итогам поездки детский омбудсмен отметила положительные инфраструктурные изменения в регионе.

- Но главная ценность - люди, которые здесь живут. Несмотря на обстрелы и небезопасность, люди продолжают жить, и это здорово. Когда это видишь, хочется помогать, делать все, чтобы мирная жизнь быстрее восстановилась, - отметила Мария Львова-Белова.

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В Мариуполе откроют студию балета

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова приехала и в Мариуполь. Там по просьбе жителей был организован мастер-класс по классической хореографии (на фото внизу).

- Визит в Мариуполь ознаменован продолжением мирной жизни для наших детей. И мастер-класс по балету - яркое тому подтверждение. К нам поступило обращение от мамы двоих детей, которые девять лет занимались балетом в Мариуполе, но сейчас такой возможности у них нет. Решили провести мастер-класс с ведущими специалистами по балету. Приехали солисты Театра балета Юрия Григоровича, квалификация очень высокая, - рассказала Мария Львова-Белова. Совсем скоро в городе планируется открыть студию балета.

- С преподавателем по балету будем встречаться и обговаривать условия, нашли зал, который открывается с 10 сентября. Таким образом в Мариуполе все желающие смогут заниматься балетом, - сообщила детский омбудсмен.

Также вместе с подросткам в Мариуполе детский омбудсмен (на фото) приняла участие в благоустройстве парка «Родина».