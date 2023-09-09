Число МФЦ в ДНР выросло кратно

В этом году в ДНР должно открыться 41 отделение МФЦ.

Всего по плану на этот год в ДНР должно открыться 41 отделение МФЦ во всех административных центрах и наиболее крупных населенных пунктах. Почти все они уже открылись, в нескольких завершаются подготовительные работы.

Только в августе в регионе открыли 11 новых и 8 отремонтированных отделений. Один из офисов открылся в Макеевке благодаря помощи специалистов из Ханты-Мансийского автономного округа, которые провели ремонтные работы.

- В отделении расположены 11 окон приема/выдачи документов, а также сектор пользовательского сопровождения, позволяющий гражданам самостоятельно или при помощи сотрудника МФЦ получить необходимые услуги на портале «Госуслуги», также в отделе оборудованы дополнительная зона ожидания и детский уголок, - сообщили «КП» в минэкономразвития ДНР.

Также благодаря специалистам из Магаданской области открылся офис МФЦ в Ждановке. Отделение стало первым в городе. Теперь значительно снизится нагрузка на отделение в Енакиеве, ведь ранее жители Ждановки и близлежащих населенных пунктов обращались за получением государственных услуг именно туда.

Благодаря специалистам из Самарской области получение государственных услуг станет доступно для 65 тысяч человек города Снежное и ближайших окрестностей. В Донецке после ремонта заработали сразу несколько отделений - в Ленинском, Буденновском, Ворошиловском и Пролетарском районах города. Открылись офисы МФЦ и в Дебальцеве, Иловайске и Зугрэсе, Пелагеевке, Светлодарске и поселке городского типа Мироновский, Новоазовске, а также в Амвросиевке.

Жители отмечают удобство решения своих вопросов через МФЦ.

- Важно, что, когда заходишь, специалист сразу уточняет, по какому вопросу, дает консультацию, помогает во всем - от помощи в написании заявления до его обработки. Мы подали заявление на дубликат свидетельства о рождении ребенка - все очень быстро, - говорит дончанин Сергей Сучков. - Теперь для решения многих вопросов не нужно бегать по разным кабинетам.

ВАЖНО

График работы МФЦ:

Пн. - пт. - с 8.00 до 17.00. Суббота - с 9.00 до 15.00. График работы некоторых отделений может отличаться, уточнить его, узнать адреса офисов многофункциональных центров и задать другие вопросы можно, обратившись по номеру горячей линии МФЦ ДНР - 119.