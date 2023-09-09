Я голосую за Донбасс, за мир и за то, чтобы люди здесь были счастливы: Жители ДНР выбирают будущее

Фото: Александр ИВАНОВ

31 августа в регионе стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики и депутатов представительных органов муниципальных образований. Оно завершилось 7 сентября. 8, 9, 10 сентября проходит основной этап выборов .

НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Досрочное голосование охватило граждан, которые проживают в труднодоступных местах, удаленных и примыкающих к фронту территориях. На нем могли отдать свой голос и те, кто в дни работы стационарных участков не будет находиться по адресу приписки к избирательному списку по причине отпуска, командировки, графика учебы и работы, выполнения государственных и общественных обязанностей, состояния здоровья и иным уважительным причинам.

В республике образовано 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий. Также с 1 по 4 сентября во всей стране работали экстерриториальные участки, на которых могли проголосовать находящиеся вдали от дома жители республики. Они были расположены в большинстве регионов России - от Калининграда до Хабаровска и от Мурманска до Владикавказа.

По итогам выборов в республике будет избрано 90 парламентариев в Народный Совет и более 500 депутатов в советы 21 городского муниципального округа, включая Донецк и Мариуполь.

Многие жители республики заранее подготовились к выбо- рам, и проблем с заполнением бюллетеней не возникало.

В первый и последующие дни досрочного голосования нарушения выявлены не были. Об этом сообщил глава избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий. Он отметил, что абсолютно все участковые комиссии открываются вовремя, мобильные группы выезжают по назначенным адресам.

- Люди встречают с большим вниманием, ждут наших коллег. Жалоб на какие-либо нарушения в избирательную комиссию не поступало, - заявил Высоцкий.

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ

Только за первые четыре дня досрочного голосования и три дня голосования на экстерриториальных участках явка составила 37,56 процента. За этот же период голоса за депутатов горсовета Донецка отдали 39,10 процента избирателей.

- Я этого момента ждала давно. Я голосую за Донбасс, за мир и за то, чтобы люди здесь были счастливы. Я думаю, что люди, которых мы выбираем, они нам будут в этом здорово помогать: чтобы у всех была работа, достойная пенсия, чтобы дети наши не слышали никаких взрывов, ходили спокойно по улицам, - говорит макеевчанка Антонина, которая сделала свой выбор.

Представители выездной избирательной комиссии во дворе частного дома маломобильного жителя поселка Каменск близ Мариуполя.

Дончанин Виктор Тюльин проголосовал во дворе своего дома в Пролетарском районе.

- Мне 85 лет, поэтому для меня очень удобно то, что комиссия пришла ко мне во двор. Я как во окно увидел, сразу собрался и вышел к ним с паспортом, процедура довольно быстрая и понятная: показал паспорт, потом поставил подписи, мне выдали бланки, и за специальной переносной тумбой я поставил галочки на одном и втором бюллетенях, - говорит дончанин.

В голосовании участвуют кандидаты от пяти политических партий, которые в бюллетенях идут по следующему списку:

1. «Новые люди»

2. «Либерально-демократическая партия России»

3. «Коммунистическая партия Российской Федерации»

4. «Единая Россия»

5. «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Всего на выборы было зарегистрировано свыше 3600 кандидатов. Из них 575 кандидатов в депутаты Народного Совета от всех пяти политических партий и 3071 кандидат в депутаты органов местного самоуправления.

На всех избирательных участках организована работа общественных наблюдателей и журналистов. И те, и другие могут осуществлять свои полномочия как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всех дней голосования. А сотрудники правоохранительных органов на избирательных участках обеспечивают безопасность всех участников процесса. Итак, до конца голосования остались считаные дни. И до 10 сентября каждый житель нашей республики еще может сделать свой первый выбор в составе России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ВЫЕЗДНАЯ ГРУППА ИЗБИРКОМА ПОПАЛА ПОД ОБСТРЕЛ

Сотрудники выездной группы избиркома Донецкой Народной Республики оказались под огнем украинских боевиков во время работы в Киевском районе Донецка 1 сентября.

Глава избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий уточнил, что члены мобильной группы переждали обстрел на подземной парковке.

- Слава богу, члены выездной группы переждали обстрел в укрытии и поехали дальше, - рассказал Высоцкий.

- Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе, работаем с силовым блоком. Выборы идут, мы выбираем будущее, и я уверен, в этом будущем не будет падающих кассет, - сказал глава избиркома региона.

«Для обеспечения безопасности делаем все возможное»

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий ответил на вопросы о безопасности проведения выборов и голосовании военнослужащих.

Насколько сегодня безопасно можно проголосовать на избирательных участках в Донецке, Макеевке, Горловке, Волновахе - в тех населенных пунктах, которые находятся в зоне обстрела? Ожидаете ли вы провокаций со стороны Украины?

- Опасность обстрелов, безусловно, остается. И провокаций со стороны ВСУ мы, конечно, ждем. И мы к ним готовы. Для обеспечения безопасности разработан ряд механизмов.

Во-первых, запущен и успешно работает процесс досрочного голосования. Наши специалисты выезжали в районы, дворы, где люди смогли проголосовать дистанционно, не создавая ажиотажа на избирательных участках.

До 4 сентября действовал механизм «Мобильный избиратель» - человек мог написать заявление о голосовании не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Многие наши жители выехали из ежедневно обстреливаемых районов глубже в тыл, и такой механизм очень востребован.

Кроме того, мы на постоянной основе сотрудничаем с силовыми структурами и могу вас заверить – для обеспечения безопасности наших выборов делается всё возможное.

Где могут проголосовать военнослужащие, которые непосредственно сейчас воюют на фронте?

-Да, военным, как и все гражданам, будет предоставлено право на голосование. Наши специалисты организовали временные избирательные участки, где бойцы смогут проголосовать. Где они созданы, по понятным причинам говорить не стоит. Военнослужащие проголосуют по спискам, которые составили командиры воинских частей.

ВАЖНО

10 сентября в 81 регионе РФ откроются почти 330 экстерриториальных участков, где смогут проголосовать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые выехали с данных территорий.