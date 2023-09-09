80 лет свободы ДНР

По данным историков, в Донбасской наступательной операции было задействовано 1 миллион 53 тысячи человек

Ровно 80 лет назад завершилась Донбасская наступательная операция, в результате которой пал гитлеровский Миус-фронт. Немцы считали его неприступным: 200 километров укреплений из стали, бетона и камня.

СВЯТОЕ МЕСТО ДЛЯ РУССКОГО МИРА

Ожесточенные бои продолжались 41 день. Красная армия продвинулась на 300 километров: освободила Донецк, Артемовск ,Таганрог, Мариуполь и вышла к Днепру.

Освобождение Донбасса началось со взятия Саур-Могилы - важнейшего рубежа немецкой обороны. Весь Донбасс оттуда как на ладони. Воины удержали легендарную высоту ценой собственных жизней.

75 ТЫСЯЧ ПОГИБШИХ МИРНЫХ ДОНЧАН

Без малого три года люди в оккупированном Донбассе испытывали установленный немцами режим тотального террора. Тихое и страшное место на территории нынешнего Донецка (тогда - Сталино) - шахта 4/4-бис. В недра шурфа фашисты за время оккупации сбросили 75 тысяч человек. В основном это были мирные жители и военнопленные.

- Туда сбрасывали не только дончан, но и трупы жертв, которые привозили со всего региона, - рассказала заведующая Донецким военно-историческим музеем Великой Отечественной войны Людмила Декурно.

НЕТ НАЦИЗМУ

Напомним, что Донбасская наступательная операция, в которой участвовали войска Юго-Западного и Южного фронтов, продлилась до 22 сентября 1943 года.

8 сентября, когда была освобождена столица шахтерского края, в Москве был дан салют освободителям Донбасса двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. Эта дата считается официальным Днем освобождения Донбасса.

По данным историков, в Донбасской наступательной операции было задействовано 1 миллион 53 тысячи человек, около 21 тысячи орудий и минометов, 1257 танков и САУ, около 1400 самолетов.

В боях за освобождение Донбасса от нацистов погибли более 65 тысяч советских солдат и офицеров, более 200 тысяч были ранены.