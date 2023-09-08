«За русский Донбасс и благополучное региона»: Как в ДНР проходит первый день очного голосования на выборах

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР начался основной этап голосования по выборам депутатов в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов. Он пройдет с 8 по 10 сентября.

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В регионе открылись более 600 избирательных участков, на которые с самого утра пятница начали приходить люди. Жители голосуют активно, приходят целыми семьями – и даже шахтерскими династиями!

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ВПЕРВЫЕ ПО РОССИЙСКИМ ЗАКОНАМ

Утром 8 сентября на одном из избирательных участков проголосовал и врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— День освобождения Донбасса сегодня совпадает с другим важнейшим событием. Мы впервые голосуем на выборах Народного Совета по российским законам. Впервые по российским законам выбираем органы местного самоуправления, — отметил руководитель региона. — Проголосовал на одном из избирательных участков, и вас призываю, дорогие земляки: если вы еще не успели проголосовать — обязательно дойдите до своих избирательных участков, сделайте свой выбор.

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Пушилин подчеркнул, что вне зависимости от политических пристрастий участие в выборах — это голос за русский Донбасс, за развитие каждого нашего населенного пункта и за благополучное будущее нашего региона.

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ЧТОБЫ ГОСУДАРСТВО ЗНАЛО МНЕНИЕ НАРОДА

Жители приходят на участки с праздничным настроением. Говорят, что запомнят этот день на всю жизнь.

— Я голосовала впервые, поэтому испытываю очень приятные ощущения, имея возможность высказать свою гражданскую позицию. Знать, что мой голос действительно важен, — говорит «КП Донецк» 19-летняя жительница Пролетарского района Анастасия Симоненко. — Я считаю, что нужно голосовать, говорить, чтобы государство знало мнение народа.

19-летняя дончанка Анастасия Симоненко проголосовала впервые Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

19-летняя дончанка Анастасия Симоненко проголосовала впервые Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

— Очень положительные ощущения испытываю. Ведь это наш гражданский и патриотический долг. Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен принимать участие в выборах, — говорит дончанка Елена Москаленко.

ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ ИДТИ

— Восемь дней мы голосовали на придомовой территории. Была очень высокая явка. Очень много людей преклонного возраста выходили, очень много молодежи, — говорит «КП Донецк» председатель одной из участковых избирательных комиссий Ольга Усатюк. — Безопасность организована на высшем уровне: Росгвардия, МВД — все задействованы, чтобы все было хорошо. Спасибо огромное нашему Президенту. Мы впервые принимаем участие в выборах, как субъект Российской Федерации, что очень приятно. Мы рады, что мы полноценные жители России.

Председатель одной из участковых избирательных комиссий в Пролетарском районе Ольга Усатюк Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ольга Александровна отмечает, что в первый день очного этапа также наблюдается высокая явка.

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

— Люди идут, идут и продолжают идти. Достаточно много людей пришли уже сегодня. Очень удобно для людей, что очный этап будет проходить три дня. Кто не сможет сегодня, проголосует завтра или послезавтра, — говорит председатель участковой избирательной комиссий. — Также людям помогает система «Мобильный избиратель». Люди, которые зарегистрированы в районах, которые находятся под обстрелами, и не имеют такую возможность – спокойно проголосовать на участке, прикрепились к нашему участку. 10 сентября они смогут отдать выразить свое волеизъявление.

В ДНР проходит очный этап выборов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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