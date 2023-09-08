«Этот мемориал - знаковый для города»: В Мариуполе частично восстановили памятник азовстальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

К 80-летию освобождения Донбасса в Мариуполе открыли первую очередь реконструкции памятника азовстальцам. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе после реконструкции открыли первую очередь памятника азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

К 80-летию освобождения Донбасса в Мариуполе открыли первую очередь реконструкции памятника азовстальцам. Фото: ТГ/Моргун

Он уточнил, что этот мемориал - знаковый для города. Шесть тысяч заводчан когда-то самоотверженно схлестнулись на фронте с врагом, многие из них были награждены после орденами и медалями. Однако памятник, установленный в память об их подвиге, сильно пострадал уже в наши дни - от рук неонацистов.

- Понимая, что бой за Мариуполь проигран, они решили оставить после себя выжженную землю и разрушить все знаковые и родные для горожан места. Но они не смогли уничтожить память, - отметил Моргун.

К 80-летию освобождения Донбасса в Мариуполе открыли первую очередь реконструкции памятника азовстальцам. Фото: ТГ/Моргун

Восстановить мемориал за собственные средства взялась команда ОАО «Вагнер». Первый этап реконструкции памятника завершили ровно в строк - ко Дню освобождения Донбасса. Второй предполагает установку скульптур солдата, матроса и сталевара, его планируют выполнить до конца октября. На третьем этапе восстановления специалисты проведут монтаж мемориальной доски с увековечиванием имен всех героев-азовстальцев.

К 80-летию освобождения Донбасса в Мариуполе открыли первую очередь реконструкции памятника азовстальцам. Фото: ТГ/Моргун

А пока горожане минутой молчания и возложением цветов смогли почтить память земляков на церемонии открытия первой очереди мемориала.

К 80-летию освобождения Донбасса в Мариуполе открыли первую очередь реконструкции памятника азовстальцам. Фото: ТГ/Моргун

К 80-летию освобождения Донбасса в Мариуполе открыли первую очередь реконструкции памятника азовстальцам. Фото: ТГ/Моргун

- Подвиги героев никогда не будут забыты, - отметил мэр Мариуполя Моргун.

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