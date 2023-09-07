«Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России»: К 80-летию освобождения региона выпустили уникальную книгу

В России вышла уникальная книга об освобождении Донбасса в 1943 году. Фото: РВИО

8 сентября отмечается 80-летие освобождения Донбасса в ходе Великой Отечественной войны. К этой дате выпущена книга «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России». Она издана Фондом сохранения исторической памяти «Я помню» при поддержке Российского военно-исторического общества.

Книга раскрывает масштабы, значение и напряженность борьбы, итогом которой стало не только полное освобождение важнейшего для СССР в экономическом плане Донецкого промышленного района, но и его восстановление.

- Название выбрано не случайно. В 1920-ых годах существовал такой плакат «Донбасс – сердце России». Мы немного сместили акцент и сказали, что Донбасс – это индустриальное сердце России. И это действительно так. Перед войной промышленное производство Донбасса составляло примерно 20 процентов всего валового промышленного производства Советского Союза. По добыче угля Донбасс давал примерно 60% всего добываемого угля в СССР, - рассказал в пресс-центре «Россия сегодня» директор Фонда сохранения исторической памяти «Я помню», член Ученого Совета Музея Победы Артем Драбкин.

В России вышла уникальная книга об освобождении Донбасса в 1943 году. Фото: РВИО

Книга «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России» - это часть огромного мультимедийного проекта, в который включен сайт Donbass43, на котором размещены уникальные архивные документы и фотографии. В сентябре планируется премьера одноименного документального фильма, а также цикл лекций, выход которых запланирован к концу года. Приобрести книгу можно будет в книжных магазинах России.

В РВИО рассказали «КП Донецк», что над книгой работал большой авторский коллектив. Сообщается, что для создания объективной картины двухмесячного сражения авторы перевели более трех тысяч страниц немецких документов объемом почти два миллиона знаков. Опираясь на собранные данные, они создали более пятидесяти цветных карт, отражающих боевую обстановку практически на ежедневной основе. Книга иллюстрирована архивными фотографиями.

В книге представлена отдельная глава об экономическом значении Донбасса, его оккупации, освобождении и восстановлении.

Член Научного Совета РВИО, старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Алексей Исаев отмечает, что ранее сражение за Донбасс оставалось недостаточно исследованным, хотя это важнейшая часть летней компании 1943 года.

- И Курская дуга, и Донбасс тесно взаимосвязаны. Это была многоходовая комбинация советского генштаба, который использовал свои резервы в разных направлениях. Прекращение немецкого наступления на южном фасе Курской дуги и общий обвал группы армий Юг были прямым следствием советских операций на Донбассе, - отметил Алексей Исаев и подчеркнул, что коренной перелом в Великой Отечественной войне состоялся не только на Курской Дуге, но и на Донбассе.

Ранее сайт «КП Донецк» сообщал, что Российское военно-историческое общество активно поддерживает проекты, которые связаны с сохранением истории Великой Отечественной войны и проводит активную мемориальную работу на территории новых регионов.

РВИО провело масштабную работу по восстановлению мемориалов в Донбассе. При этом сбор сведений о состоянии памятников на новых территориях продолжает.

- Память, которую мы восстанавливаем и сохраняем на Донбассе, мы никому не отдадим. В том числе тем, кто сегодня пытается грязными руками касаться всего святого, что есть в нашей истории. Это относится и к тем, кто сегодня трусливо убежал из России. Те, кто пытаются критиковать все, что связано со Специальной военной операцией, книги о истории Великой Отечественной войны, о истории Донбасса, новый единый государственный учебник, - отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

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