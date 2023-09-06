Украинские боевики лютуют с обстрелами Донецка, но город живет

Обстрелом ВСУ поврежден вокзал Детской железной дороги. Фото: СЦКК

Детская железная дорога, вдобавок бездействующая, оказалась целью ВСУ. 5 сентября украинские военные обстреляли Парк культуры и отдыха и здание дороги из БМ-21 «Град».

4 сентября были обстреляны Ворошиловский и Киевский районы. Поражены такие «стратегические» цели, как троллейбусное депо, жилые дома, супермаркет. Сгорели грузовик и гражданские автомобили.

И такое происходит почти каждый день. Но Донецк, как и другие подвергающиеся обстрелам ВСУ, живет своей жизнью, пусть и крайне непростой.

«Комсомолка» поговорила с экспертами о некоторых недавно применявшихся против мирных жителей типах боеприпасов ВСУ. Они поставлены из США и на каждом углу западные СМИ вещали об их высокой точности и эффективности. Реальность оказалось другой.

«Ракета разорвалась в воздухе»

Обломки американской ракеты в квартире. Фото: СЦКК

5 сентября запущенная с украинского самолета американская HARM. попала прямо в квартиру жилого дома в микрорайоне Мирном Кировского района Донецка. Это был не первый раз применение этих боеприпасов.

Эксперты СЦКК осмотрели обломки и пришли к выводу, что гарантийный срок эксплуатации большинства ракет истек в 1993-1994 годах.

Отметим, что AGM-88 HARM позиционируется американским военно-промышленным комплексом как высокоточная и высокоскоростная ракета типа «воздух-поверхность».

Точность ракет, поставляемых бесплатно Украине, под большим вопросом.

Так в конце августа Донецк также подвергся обстрелу противолокационными ракетами из США. «Комсомолка» разузнала детали происшествия.

Здание вокзала в Донецке получило повреждения Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Ракет было две. Одна прилетела на набережную реки Кальмиус, вторая взорвалась прямо в воздухе, недалеко от железнодорожного вокзала Донецк.

Люди не пострадали, выбило только стекла в здании вокзала (новое, построенное к Евро-2012 крыло) и разбило рекламный щит на остановке.

На вокзале выбиты стекла Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Валявшийся просто на газоне перед домом отработавший двигатель ракеты изъяли саперы.

- Я даже ничего и не заметил. Ну грохнуло, у нас тут всегда «громко», - рассказал «Комсомолке» житель дома, перед которым упали части взорвавшейся ракеты.

Выбитые стекла в фасаде недействующего крыла железнодорожного вокзала, разбитая квартира мирной жительницы и побитая набережная (много лет благоустраивалась) – все это совершенно не похоже на высокую точность. Скорее, можно говорить об очищении американских арсеналов от устаревших типов вооружения.

Кассеты доставляют много неудобств мирным людям

Кассетные снаряды к американским гаубицам и ракеты с такой начинкой к РСЗО HIMARS, по рассказам украинских пропагандистов, якобы должны были принести ВСУ полную победу. По Донецку они применяются каждый день можно сделать определенные выводы.

Напомним, что в каждом кассетном снаряде находится около 70 боевых элементов (суббоеприпасов) разных типов. Снаряд взрывается в воздухе и разбрасывает эти «бомбочки» на много метров вокруг. Они раскручиваются в воздухе (для этого предназначены белые ленточки на корпусе), тем самым становятся на боевой взвод и взрываются при ударе о землю, здание, технику и т.д.

Среди суббоеприпасов могут быть осколочные, кумулятивные (против бронированной техники), зажигательные, шрапнельные и т.п.

Как показали обстрелы Донецка, прямое попадание в крышу старого здания первого корпуса университета экономики и торговли вызвало пожар, который тушили всю ночь и большую часть утра. Также такие боеприпасы хорошо поражают припаркованные возле домов автомобили граждан, выбивают стекла в квартирах, уносят жизни прохожих.

Часть из них не взрывается и может сдетонировать в любую минуту.

Однако не приходится говорить (в условиях города) о каком-то «тотальном поражении всех целей», «выжженной земле» и т.д. Старый советский «Град» делает примерно тоже самое.

Самое неприятное в кассетных боеприпасах в том формате, в котором их применяет ВСУ – повышается риск для мирных граждан, когда они едут на работу или домой, идут в магазин.

Впрочем, тоже самое можно сказать об обстреле любым типом снарядов. Рано или поздно украинским военным и политикам придется ответить за обстрелы мирных жителей Донбасса.

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