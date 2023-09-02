В свободной экономической зоне - новый участник из Мариуполя

Проект жилого дома, который предлагает возвести в Мариуполе один из застройщиков в рамках льготной ипотеки. Фото: Минстрой и ЖКХ ДНР

Свободная экономическая зона создана по поручению Президента РФ Владимира Путина на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ее участники получают право на значительные льготы и преференции. Управляющей компанией определен Фонд развития территорий (ФРТ).

В реестр участников СЭЗ в ДНР и ЛНР уже внесены 10 компаний. Заявленный объем инвестиций - более 27 млрд рублей. Планируется создать более тысячи новых рабочих мест.

На минувшей неделе в Донецке на открытии дополнительного офиса ФРТ замдиректора фонда Константин Востриков выдал еще два свидетельства о регистрации участников СЭЗ.

В планах инвестора ООО СЗ «РКС-Девелопмент» - строительство жилого дома общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Возведение жилья будет вестись в рамках реализации программы льготного кредитования. Для жителей республики предусматривается льготная ипотека по ставке не более 2% годовых.

Всего в ДНР на 2023 год запланировано строительство ипотечного жилья площадью порядка 26 тысяч квадратных метров.

- В ДНР сформирована нормативно-правовая база по передаче земельных участков без проведения торгов. Застройщики заинтересованы в строительстве домов в Мариуполе и Донецке, - сообщил замминистра строительства и ЖКХ ДНР Максим Жуковский.

Уже одобрены инвестиционные проекты по производству трамваев и троллейбусов, розливу питьевой воды, модернизации металлургических и коксохимических предприятий.

ООО «Углеком» реализует в Макеевке инвестпроект по модернизации технологического комплекса шахты, что позволит довести объем добычи с 40 тыс. тонн до 270 тыс. тонн в год. ООО «Донфрост» из Донецка инвестирует в развитие производства холодильной техники и сможет выпускать до 180 тыс. приборов в год, с дальнейшим увеличением до 205 тыс. штук.

В офисе специалисты ФРТ помогут потенциальным участникам СЭЗ оформить заявки и инвестиционные декларации, проконсультируют по вопросам подготовки комплекта документов, а также налоговым льготам и другим преференциям.

- Мы также создали инвестиционный портал (сэз.фрт.рф/main), где представлена информация об условиях деятельности в СЭЗ, нормативные документы, инвестиционная карта. Кроме того, на ресурсе предусмотрена возможность подачи в электронном виде инвестиционной декларации для получения статуса участника СЭЗ, - рассказал генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.