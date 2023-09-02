Донецкое военное училище теперь в подчинении Минобороны России

Присяга в 2022 году.

Кузницу военных кадров в ДНР ждет новое будущее и с чистого листа! Учебное заведение переформатировали: теперь Донецкое высшее общевойсковое командное училище находится в ведении Минобороны России. Соответствующее распоряжение 16 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Училище довольно крупное - в распоряжении правительства сказано: численность курсантов и преподавателей достигнет 3436 человек.

Разрушили еще при Украине

Офицеры, которые окончили легендарное училище, преподаватели и все причастные ждали его возрождения десятилетиями. История у него славная, хоть и не простая.

- Справедливое решение правительства! В свое время я, курсант этого училища, не принял присягу Украине в 1992 году, - говорит пенсионер Анатолий Русанов. - Карьера военного закончилась, зато совесть чиста.

Донецкоe высшеe военно-политическоe училищe (ДВВПУ) имени генерала армии А. А. Епишева было создано в 1967 году. Тогда в СССР сразу было создано одновременно 8 таких учебных заведений, а к концу 90-х было уже 11. В Донецке готовили офицеров-политруков для инженерных войск и войск связи.

- Последний выпуск прошел в 1995 году, после училище расформировали, боевое знамя сдали в архив, офицеров и курсантов распределили по разным военным частям, - рассказывает бывший курсант ДВВПУ Эрнест Карабанов. - С 1971 года по 1995-й выпустили более 11 тысяч политработников. Курсанты постоянно участвовали во всесоюзных соревнованиях, здесь обучалось много мастеров спорта, была даже своя хоровая капелла, которая прославилась на весь Союз! А когда случилась трагедия на Чернобыльской АЭС - 17 наших преподавателей отправились туда как военные инженеры.

Среди выпускников много известных личностей - врио главы ЛНР Леонид Пасечник, замглавы Челябинска Юрий Параничев, герои Афганистана и СВО, военный деятель Эдуард Басурин.

Выпускники участвуют в СВО

Военное училище возродилось только 6 мая 2015 года, когда первый глава ДНР Александр Захарченко издал указ о создании «Донецкого высшего общевойскового командного училища» (ДонВОКУ), а начальником этого учебного заведения назначили генерал-майора Михаила Тихонова.

После решения о возрождении военного вуза Тихонов вместе с военнослужащими обустроили казармы, учебные помещения. В наследство тогда достались только голые стены, даже канализации не было. Все отстроили на энтузиазме и при помощи Захарченко.

Училище не прекращало подготовку офицеров несмотря на постоянные обстрелы города. Его выпускники участвуют в СВО практически по всей линии боевого соприкосновения.

- Курсанты хорошо себя зарекомендовали в войсках, - рассказывал в марте этого года начальник училища генерал-майор Михаил Тихонов. - Во-первых, они мотивированы, у них мотивация защищать свою родину. Мы восемь лет находимся постоянно под обстрелами. Первые курсанты пришли сюда учиться, многие из них даже участвовали в боевых действиях. Отзывы хорошие, воюют хорошо. Награжденные есть даже, один из них награжден орденом Мужества.

Выпускники участвовали в освобождении многих городов ДНР. Среди них Мариуполь и Волноваха.

Теперь, когда военный вуз вошел в состав учебных заведений Минобороны, появятся перспективы. В этом уверены и преподаватели, и курсанты.