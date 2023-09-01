«Наши мечты становятся реальностью»: Школьница из Мариуполя поблагодарила Владимира Путина за открытые возможности для детей

Президент в режиме видеоконференции принял участие в открытии новой школы в ДНР. Фото: Скриншот видео

1 сентября Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах Российской Федерации. Среди них – школа «Невская» в Мариуполе на 1100 мест со специализированными классами и современным спортивным комплексом.

ВСЕ РАБОТАЮТ БЕЗ УСТАЛИ

В начале видеовстречи врио Главы ДНР Денис Пушилин, который в этот момент находился в здании школы вместе с учениками и педагогами, поблагодарил Владимира Путина от всех жителей региона за колоссальную работу по восстановлению образовательной инфраструктуры.

- Субъекты-шефы, ППК «Единый заказчик», специалисты военно-строительного комплекса – все работают действительно без устали, восстанавливая наши школы, детские сады, вузы, колледжи. И эта новая школа на 1100 мест – один из ярких тому примеров, - отметил Денис Пушилин. - Вообще, всего в республике в этом году ремонтируется или уже отремонтировано более 220 образовательных организаций. В одном только Мариуполе в новом учебном году будут работать 25 школ и 26 детских садов. 15 месяцев назад, когда всё начиналось, мы и представить себе не могли таких темпов восстановления города.

Руководитель региона отметил, что в новом учебном году примерно две трети образовательных организаций ДНР будут работать в очном формате. При этом каждому родителю была предоставлена возможность выбора формата обучения своего ребёнка по личному заявлению.

- Мы очень внимательно относимся к безопасности учащихся и сотрудников образовательных организаций и постарались предпринять всё возможное и все необходимые меры по её обеспечению, - отметил Пушилин.

«МЫ СНОВА СТАЛИ НЕРАЗРЫВНОЙ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ»

Во время видеоконференции к Владимиру Путину обратилась ученица школы «Невская» Анастасия Бутовская. Девочка поблагодарила Президента за возможность получать знания в таком замечательном учреждении.

- Школа новая, современная, оборудованная по последнему слову техники. Мы ещё не приступили к занятиям, но уже с нетерпением ждём начала нового учебного года. В нашей новой школе созданы все условия, чтобы каждый ребёнок спешил туда на уроки и внеурочные занятия, - сказала Настя. - Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас за все эти возможности, которые отрыты для нас. Мы ждём начала занятий в лабораториях физики и химии, в ботаническом саду и кружках робототехники, киберспорта.

Во время встречи к Владимиру Путину обратилась ученица школы «Невская» Анастасия Бутовская (третья слева). Фото: Скриншот видео

Ученица рассказала, что, узнав об открытии школы, она, как и многие ее друзья, захотела учиться именно здесь, заниматься в профильных классах, школьном спортивном клубе, школьном театре, медиацентре, вокальном коллективе.

- Знаем, что именно здесь будут работать лучшие педагоги на базе оборудованных в соответствии с самыми современными требованиями школьных пространств, - говорит школьница. - Моя мечта – принимать активное участие в жизни нашей страны, внести свой личный вклад в построение сильной России. Я уверена, что знания и навыки, полученные во время учёбы, помогут мне воплотить эту мечту в жизнь, посвятить свою жизнь служению людям, делая их жизнь счастливее. А главное, мои мечты, мечты детей Мариуполя и всей Донецкой Народной Республики уже становятся реальностью только благодаря тому, что мы снова стали неразрывной частью нашей великой Родины – России.

НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ В ЖИЗНИ

Президент обратил внимание на то, что, школьница хотела бы поработать волонтёром.

- Я так понимаю, что с младшими классами, с младшими учащимися. А давайте спросим у двух малышей, которые стоят рядом со взрослыми, - предложил Владимир Путин и обратился к первоклассникам. - Вам было бы интересно, если бы школьники старших классов, старшие ваши товарищи с вами позанимались как воспитатели? Чего вы бы хотели от них услышать, чего бы хотели увидеть, чего вы ждёте от старшеклассников?

Мальчик Ваня сказал, что идет в первый класс, и застеснялся.

- Ваня, ты хотел бы, чтобы с тобой старшеклассники позанимались? – обратился к нему Президент.

- Да, - сказал Ваня.

- А девочку как зовут? Первоклассница тоже? – спросил Владимир Путин.

- Да. Ева, - ответила она.

- Отлично. Поздравляю первоклассников с началом новой эпохи в вашей жизни. Вы ещё, может быть, не очень понимаете, что происходит, но это очень важное событие – начало вашего школьного пути, - сказал Президент и обратился к Еве. - Ты хотела бы, чтобы с тобой старшеклассники как-то позанимались и чем? Что тебе было бы интересно?

- Математика, - ответила Ева.

- Ничего себе, молодец. Уверен, что старшеклассники смогут тебе помочь, потому что старшеклассники – это твои же товарищи, только постарше. У них уже и знаний побольше, намного побольше. В этом смысле они, может быть, даже больший авторитет для первоклашек, чем даже преподаватели иногда, - отметил Владимир Путин. - И то, о чём сказала Анастасия, это чрезвычайно важно. Это очень здорово, что у вас есть такое внутреннее желание, есть внутри такой побудительный мотив пообщаться, поработать с малышами. Так что я вам желаю успехов. Спасибо большое.

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах Российской Федерации. Фото: kremlin.ru

Школе в целом Владимир Путин пожелал всего самого доброго, и выразил уверенность в том, что такие образовательные учреждения будут множиться на всех новых территориях, включая и Донецкую Республику, которая проходит через сложный период своего развития:

- Нужно обеспечивать прежде всего вопросы безопасности. Но без всяких сомнений нельзя откладывать и решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования. Будем обязательно двигаться по всем направлениям одновременно. Спасибо большое. Успехов! Всего хорошего!

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе после первой очереди реконструкции открыли Приморский парк

Работы по комплексному благоустройству самого большого общественного пространства в приморском городе ДНР ведутся по поручению Президента России (подробнее)