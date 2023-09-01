«Герои и подвиги»: В Мариуполе открылась фотовыставка, посвященная освобождению города в 1943 и в 2022 годах

В Приморском парке Мариуполя открылась фотовыставка «Герои и подвиги». Фото: РВИО

Уличная выставка Российского военно-исторического общества «Мариуполь. Герои и подвиги» посвящена освобождению города в годы Великой Отечественной войны и в ходе Специальной военной операции.

- В экспозиции 24 стенда. Из них 12 стендов рассказывают о событиях 1943-го года: воинских формированиях, принимавших участие в освобождении города в сентябре 1943 года (130-й и 221-й стрелковых дивизиях, 9-й гвардейской авиадивизии и других), Мариупольском десанте, уроженцах Мариуполя – Героях Советского Союза и других героях, - говорят «Комсомолке» в Российском военно-историческом обществе. - И 12 стендов рассказывают о событиях 2022 года: освобождении Мариуполя в ходе Специальной военной операции, подвигах воинов Вооруженных Сил РФ и подразделений ДНР, спасателей, волонтёров. Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, разведчики, снайперы, танкисты, бойцы добровольческих формирований – все они внесли свой вклад в спасение приморского города от нацизма.

В Приморском парке Мариуполя открылась фотовыставка «Герои и подвиги». Фото: РВИО

В Приморском парке Мариуполя открылась фотовыставка «Герои и подвиги». Фото: РВИО

В Приморском парке Мариуполя открылась фотовыставка «Герои и подвиги». Фото: РВИО

В РВИО отметили, что на стендах представлены авторские фотографии о жизни Мариуполя в 2022-2023 годах фотожурналистов Владимира Аносова и Сергея Венявского, а также заместителя Председателя РВИО Николая Овсиенко и члена Общественной палаты РФ, члена Центрального Совета РВИО Александра Малькевича. Выставка призвана сохранить историческую память о наших воинах прошлого и настоящего, показать преемственность подвигов, в основе которых – отвага, мужество, боевое братство, верность воинскому долгу и любовь к Родине.

Научный сотрудник РВИО Виктория Петракова подчеркивает, что 80-летие освобождения Донбасса наша страна отмечает в непростых условиях.

- Сегодня внукам и правнукам поколения Победителей пришлось снова встать на защиту этой правды и памяти, справедливости и добра. История вновь увидела яркие примеры мужества, бесстрашия и боевого братства, - говорит Виктория Петракова. - Память о подвиге старшего поколения стала источником силы духа для современных Героев Отечества, которые плечом к плечу сражаются за мир и будущее России.

Напомним, реконструкция Приморского парка в Мариуполе выполняется Минстроем России, Стройкомплексом России и публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства». В ходе первой очереди реконструкции парка благоустроены зоны отдыха, дороги и аллеи, смотровая площадка, игровые зоны для детей и зоны питания.

В Приморском парке Мариуполя открылась фотовыставка «Герои и подвиги». Фото: РВИО

В Приморском парке Мариуполя открылась фотовыставка «Герои и подвиги». Фото: РВИО

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