Неузнаваемые места и новые локации: Приморский парк в Мариуполе готовится к открытию

Приморский парк в Мариуполе готовится к открытию Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе идут последние приготовления перед открытием первой очереди Приморского парка.

- Реконструкция парка ведется в круглосуточном режиме, - рассказывает глава Мариуполя Олег Моргун. - С обустройством зеленых зон строителям помогают работники коммунальных предприятий и комбината имени Ильича.

Приморский парк в Мариуполе готовится к открытию. Фото: ТГ/Олег Моргун

Неузнаваемые места, как и абсолютно новые локации повсюду: дороги, зоны отдыха, смотровая площадка, места для игр детей, фуд-зоны, бронекатер. А вдоль центральной аллеи парка установлены стенды с фотографиями русского художника, мариупольца Архипа Куинджи, а также очерками из истории Мариуполя XX-XXI веков. Для торжественного открытия парка собирается сцена.

Приморский парк в Мариуполе готовится к открытию Фото: Александр ИВАНОВ

В преддверии открытия Приморский парк посетили генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян, мэр города Олег Моргун и вице-премьер ДНР Дмитрий Бердников.

В «Едином заказчике» рассказали «Комсомолке», что на Центральной аллее парка и Аллее детей войны завершены работы по устройству нового дорожного покрытия, бордюров и уличного освещения.

- Также для жителей и гостей Мариуполя в парке прокладываются совершенно новые аллеи, которые также откроются уже в сентябре, - говорят в компании. - Помимо этого, обустроены новые зоны отдыха и детские спортивные площадки.

Приморский парк в Мариуполе готовится к открытию. Фото: ТГ/Олег Моргун

Также восстановлен памятник «Бронекатер» и сооружена новая смотровая площадка с видом на побережье Азовского моря.

- Там же обустроен новый спуск к набережной, который будет более комфортным и безопасным для маломобильных групп населения, - отметили в «Едином заказчике». -Все работы по обновлению парковой зоны осуществляются в соответствии с планом благоустройства Приморского парка, подготовленным «Единым заказчиком» в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина, данных в ходе их посещения Мариуполя в марте 2023 года.

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