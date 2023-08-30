В результате обстрела Ворошиловского района Донецка поврежден недостроенный дом в ЖК «Бульвар-СИТИ». Фото: соцсети

Украинские боевики выпустили по Ворошиловскому району Донецка одну ракету из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела поврежден недостроенный многоэтажный дом в центре города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации, в Ворошиловском районе прямое попадание в многоэтажный недостроенное здание жилищного комплекса «Бульвар-СИТИ», — отметил градоначальник.

Ранее мэр сообщал, что обстрел был зафиксирован в районе бульвара Шевченко и улицы Набережная в Ворошиловском районе.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что ВСУ выпустили по городу одну ракету из РСЗО. Украинские войска открыли огонь по Ворошиловскому району Донецка со своих позиций в Курахово.

Сведений о погибших или пострадавших, к счастью, не поступало.

Всего за сутки ВСУ убили трех мирных жителей в Горловке и ранили женщину в поселке Александровка. Боевики продолжают обстрелы Донецкой Народной Республики с применением артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью, а также РСЗО и ударных беспилотных летательных аппаратов. За сутки в Республике повреждены пять домов и один объект гражданской инфраструктуры — молокозавод в Горловке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Приходько: При обстреле молокозавода в Горловке сгорели 4 автомобиля

В ДНР показали ужасающие последствия обстрела горловского молокозавода со стороны украинских войск (подробнее)