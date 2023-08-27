Ко Дню шахтера и Дню города Донецка в ДНР прошла ежегодная парусная регата

Участие в ежегодной парусной регате приняли 50 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Новом Свете ДНР прошла ежегодная парусная регата. Несмотря на то, что подобные соревнования проходят уже более тридцати лет, проведение парусных гонок остается малоизвестным среди жителей региона.

Участие в регате принимали девять экипажей — это около 50 человек.

Мероприятия проходят на водохранилище Нового Света, Нижней Крынки и в акватории Азовского моря Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— В этом году у нас проходил ежегодный кубок Донбасса уже в 38 раз, мероприятия проходят в основном на водохранилище Нового Света, Нижней Крынки и в акватории Азовского моря. Победу сегодня одержал экипаж катамарана «Икар» — у команды очень опытный капитан, они выступали неоднократно в других регионах России, побеждали на Кубке Донбасса, — рассказывает председатель парусного клуба «Кальмиус» Александр Ремарчук.

Помимо этого, на пляжах Нового Света собрались не только любители парусного спорта, но и любители активного отдыха: велосипедисты, байдарочники и пловцы.

Парусную регату привели ко Дню города Донецка и Дню шахтера Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам матросов, некоторые из них являются опытными путешественниками и не раз выходили не только в Азовское, но и в Черное и Каспийское моря.

Некоторые члены команд — бывшие и нынешние шахтеры.

— В забое я проработал десять лет, и многие удивляются моему увлечению водным спортом, но для меня действительно очень интересно было работать под землей, а больше свободного времени проводить на воде, очень интересный контраст, — говорит участник соревнований, бывший шахтер Максим.

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