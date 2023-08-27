«Донецк изранен, но не сломлен»: Денис Пушилин поздравил дончан с Днем города

Сегодня Донецк отмечает 154 года с даты основания Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

27 августа в Донецкой Народной Республике традиционно отмечают День города Донецка и День шахтера. С поздравлениями в адрес дончан и тех, кому дорог Донецк, обратился врио Главы региона Денис Пушилин.

— Город-труженик, город-воин, город роз и мужественных людей стойко держится несмотря на желание противника стереть его с лица земли. Донецк изранен, но не сломлен. В единстве со всей Россией его отстоим, отстроим, возродим и вновь сделаем экономическим и культурным центром страны, — отметил Пушилин. — Спасибо вам, земляки, за стойкость! Скорейшего победного мира!

Сегодня Донецк отметил 154-летнюю годовщину. Глава Правительства Республики Евгений Солнцев подчеркнул, что город не оставляет никого равнодушным.

– Созданный несгибаемой волей сотен тысяч людей, Донецк вызывает противоречивые чувства. Но однозначно никого не оставляет равнодушным. Мира и процветания нашему городу! Добра и благополучия всем дончанам! — отметил Солнцев.

К поздравлениям присоединились главы Волновахи, Макеевки, Шахтерска, Иловайска, Ясиноватой, Горловки, Мариуполя и других городов Республики, а также министры образования и науки, здравоохранения, транспорта, труда и соцполитики. Все главы министерств подчеркнули уникальность Донецка, пожелали дончанам и любимому городу мира и процветания.

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