Черные души деревни Семидверье: Вышел художественный фильм «Свидетель»

В разных аннотациях говорится, что это история о Буче, но скорее поселок Семидверье, где разворачивается действие фильма и где размещен полк «Азов»*, - образ собирательный.

Сделан фильм добротно. О походе в кинотеатр я не пожалел. Операторская работа, актерская, звук - всё на хорошем уровне. Реалистично передана атмосфера обстрелов. Главный герой картины в исполнении актера Карэна Бадалова - еврей со скрипкой, в наши дни оказавшийся на территории под нацистской оккупацией. Возможно, авторы чуть переборщили с символизмом: несколько раз у него отбирают скрипку, хорошо хоть не давят кованым сапогом, пишут на руке номер при погрузке в железнодорожный вагон. «Швыдче, швыдче!» - кричат вооруженные конвоиры, и в этом отчетливо слышишь немецкое «шнеля, шнеля». Героя бьют, заставляют развлекать господ офицеров, убивают его спутницу. По пепелищу потерявший скрипку Коэн бредет с плюшевым медведем в руках. Медведей даже два - еще один у его маленького сына, оставшегося дома. Но в кино такие приемы не редки и не портят общего впечатления от картины. Могу об этом сказать как военкор, отработавший в зоне спецоперации не один месяц. Да и главная задача - вызвать у зрителя эмоциональное сопереживание - выполнена. Зритель понимает, что за нравы ныне царят на Украине. Причем без глумления и даже с попыткой сопереживать украинскому народу - простые украинцы не показаны чудовищами. Хотя обыденность насилия и лицемерия выглядит чудовищно - особенно когда нацисты XXI века собственные кровавые преступления выдают за чужие.

«Такое чувство, что здесь все не те, за кого себя выдают», - печально говорит Коэн, наблюдая, как фраки светских приемов с шокирующей скоростью меняются на камуфляж, а сладкие улыбки на звериный оскал.

Если не уходить из кинотеатра с началом титров, бонусом можно увидеть документальные кадры, не менее впечатляющие, чем сам фильм. Когда их видишь, хорошо понимаешь, зачем был снят этот фильм и почему вообще приняли решение начать спецоперацию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Актер Карэн Бадалов, исполнитель главной роли:

- Необходимо снимать подобные ленты, чтобы осмыслить происходящее. Любому, кто возьмется за реализацию подобного проекта, необходимо передать взгляд человека, находящегося в эпицентре событий. А самый главный вопрос, который сквозит в фильме - через взаимоотношения с персонажем Александра Дьяченко, - это вопрос совести. Что такое совесть и для кого она какая?»

Режиссер Алекандра Франк:

- Я была там, в зоне СВО, и могу с полной ответственностью заявить, что так все и есть, как рассказано в фильме, никакой выдумки или фальши.

Мнения после киносеанса

Елена Леднева:

«Фильм однозначно сильный и как кинолента, и как попытка донести правду. О событиях знаю непосредственно от очевидцев, так как являюсь волонтером в Донбассе... Это не пропаганда. К сожалению, это правда. Очень мягко и максимально щадяще для психики показан украинский нацистский батальон «Азов»*. Если бы те, кто сейчас называет фильм пропагандой, знали подробности, что нацбатальоны Украины творили со взрослыми и детьми, сидели бы в зале тихо в углу и плакали. Фильм великолепен как режиссерская задумка, операторское исполнение и удивительно сильная игра актеров...»

Олеся Булгова:

«Фильм несомненно заслуживает внимания, его надо смотреть... Актер Дьяченко великолепно исполнил свою роль антигероя, украинского нациста. При этом сам актер - украинец, который открыто поддержал Россию. Для него это особая роль, конечно...»

В соцсетях

Янна: «Даже не верится, что мы осмелились снять такое кино... Его обязательно надо смотреть всем независимо от взглядов на сегодняшнюю ситуацию. Для понимания, для осмысления... Пока Украина мусолит свои фейки, в России снимают хорошее кино».

Алекс Смал: «Не постеснялись показать, как оно есть. В некоторых местах даже не стали перегибать палку, что очень жаль. Особенно задевает эпизод: требование полковника «розмовляты на мове», а свою речь он заканчивает все же на русском языке. Фильм рекомендую к просмотру».

Гость_234-: «Судя по истерике в украинских пабликах и наших «либеральных овец», а также некоторых кинокритиков, - кино удалось. Теперь обязательно посмотрю. Врагов так корежит, что понимаешь - фильм правильный и нужный».

*«Азов» - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.