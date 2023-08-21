С хвостатым товарищем и служба спокойнее: Как четвероногие друзья помогают российским военнослужащим в зоне СВО

Фото: Пресс-служба II армейского корпуса

19 августа в России отмечали День фронтовой собаки, и праздник этот для многих бойцов не просто забавная дата в календаре. Вот реальные истории из зоны СВО, где собаки активно помогают военнослужащим РФ бороться за безопасность Родины.

ВМЕСТО ПТИЧКИ У НАС БЕСПИЛОТНИКИ

Так, боец из Костромы Ярослав - позывной «Урал» - научил пса по кличке Кузьмич (на фото) выявлять вражеские беспилотники и сообщать об этом.

- У каждой собаки есть свой набор особенностей поведения, закрепленных в генотипе, и мы можем этот инструмент адаптировать под наши нужды, - объясняет кинолог. - Наша задача - эти инструменты находить и адаптировать под наши реалии. Та же самая охота, просто вместо птички у нас квадрокоптеры и остальные беспилотники.

Кузьмич способен обнаружить цель на высоте до пяти километров - острый слух помогает ему улавливать издаваемые двигателем звуки. Тренировали пса пять месяцев. В зоне СВО он помог обнаружить уже более 40 украинских БПЛА и тем самым спасти жизнь своим сослуживцам.

БАНДИТ И «ЯРЫЙ»

Помогает своим на спецоперации и необычный пес с грозной кличкой Бандит. Его привез на передовую морпех с позывным «Ярый». Сегодня собака - настоящий талисман для 155-й бригады Тихоокеанского флота в зоне СВО.

- У него даже есть специальная экипировка-разгрузка, в которой он носит боеприпасы весом до 15 кг. А еще ему очень идут горнолыжные очки - их ему надевают, чтобы пыль не попала в глаза, - поделился в соцсетях блогер Юрий Подоляка.

По его словам, Бандит участвует в боевых заданиях, охраняет военных от диверсантов. Сами же бойцы подтверждают, что такой питомец - полноценный участник команды, который всегда предупредит об опасности.

БОЕВАЯ ПОДРУГА

- Порода - луганская фронтовая! - так военнослужащие шутят про свою четвероногую помощницу Альбу. Ее подобрали еще истощенным четырехмесячным щенком, выходили и выдрессировали, да так, что ни один чужак не пройдет незамеченным. Альба - отличная боевая единица, которая много раз выручала расчеты «Ураганов».

- Семь месяцев уже она с нами. Однажды посреди ночи она вышла в поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать. И когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли. Вот так она помогла нам. И это было неоднократно, - поделился недавно солдат реактивной батареи с позывным «Шама». Альба не подводит - каждый день забирается на возвышенность и контролирует, что происходит вокруг.

Фронтовые собаки - подтвердит любой участник СВО - не просто шутка или выдумка. Это настоящие боевые товарищи, с которыми служба проходит гораздо спокойнее.