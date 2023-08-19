Шахтные воды помогут решить проблему с водоснабжением ДНР

Ученые ДНР разработали пилотный проект по водоснабжению Снежного шахтными водами. Фото: Минугля ДНР

Города и поселки нашей Республики продолжают сталкиваться с нехваткой питьевой воды. Она по-прежнему подается один раз в два дня, хотя и на более длительный срок. Однако не везде хватает напора поднять воду выше 1-2 этажа высотных домов. Часть домов и вообще без воды.

Покрыть все потребности в воде не удается

Госкомпания «Вода Донбасса» и Минстрой ДНР не устают напоминать, что питьевой водой приусадебные участки поливать нельзя. Но люди все равно поливают.

Ближе к холодам эта проблема сойдет на нет, но добавится новая: обеспечить водой котельные и заполнить систему отопления.

И это на фоне бесконечных порывов труб (их меняют, но это вопрос не одного месяца и даже года), сети изношены на 85% и выходит из строя устаревшее оборудование и т.д.

— Задача властей — обеспечить города и районы водой ежедневно. По часам мы также постепенно увеличиваем подачу воды. Если это было два часа раз в три дня, то сейчас через день и на протяжении 4-5 часов. В отдельные районы появляется возможность подавать в большем количестве часов, — заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Одним из выходов из ситуации все больше становится использование подземных вод. Благодаря скважинам, десятки поселков, малых городов и котельные в отдельных районах получили необходимую воду. И это только начало: специалисты Южного регионального центра государственного мониторинга состояния недр уже приступили к исследованию подземных источников в ДНР. Также активно привлекаются местные специалисты.

Неиспользованный источник под ногами

В Республике находится14 государственных шахт, 60 частных, а также 133 малых угледобывающих предприятия — артели. Далеко не все они работают, но любая шахта (кроме малых) — это источник пресной воды.

— Вода появляется в шахте из нескольких источник, — рассказал «Комсомолке» инженер одного из угольных предприятий Донецка Сергей Вороненко. — Свой вклад вносят подземные воды, дожди, а также затекающие поверхностные воды.

Так просто потребителю эту воду не подать.

— Вода шахт и карьеров, а в особенности угольных, сильно загрязнена. Там есть механические и химические примеси. Их нужно убрать, прежде чем воду можно будет использовать в быту. Это возможно, но отнюдь не дешево, — отметил Сергей Вороненко.

Тем не менее, нужно помнить, что даже из недействующей шахты воду нужно откачивать.

— Если этого не делать, будут подтопления подвалов, проседание грунта с возможными разрушениями зданий и прочие неприятности. Просто так забросить шахту нельзя, — говорит Вороненко.

Он также обращает внимание, что с завидной регулярности рождаются проекты, как остановить насосы бездействующих шахт (из соображений экономии), при этом избежав опасных последствий.

— По моему мнению, шутить с природой нельзя. Раз шахта построена, за ней надо присматривать, откачивать воду и т.д. А вот если эту воду на благо населения будут использовать, я буду только за, — рассказал Сергей Вороненко.

Снежное будет в лидерах

Ученые ДНР разработали пилотный проект по снабжению города Снежное водой из шахты «Миусская» (другое название — шахта № 27).

Необходимо построить очистной комплекса и проект по нему закончен. Он не дешевый – работы обойдутся примерно 3.5 миллиарда рублей – но, если будет финансирование, шахтная вода позволит закрыть 90% Снежного.

Воду подвергнут многоступенчатой очистке. Ее будут отстаивать в специальных сооружениях, а потом очищать химическими методами и снова отстаивать. Данные технологии с успехом применяют в других регионах России.

В штате нового предприятия получат работу 50 человек.

— Любая остановленная шахта, с момента ликвидации которой прошло пять лет, может использоваться для организации водозабора, — заявил на брифинге ученый института «Донгипрошахт» Антон Синявский.

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