Выборы скоро! Как голосование пройдет в ДНР

На круглом столе Экспертного института социальных исследований «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023» спрогнозировали высокую активность избирателей в регионе.

Сотрудники ВЦИОМа в первых числах августа опросили по телефону тысячу жителей ДНР. Порядка 55% респондентов заявили о готовности принять участие в голосовании.

- Это декларируемое участие, а не факт. Мы ожидаем рост этих показателей, потому что активная фаза избирательной кампании только начинается, - уточнил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов.

- 69% среди тех, кто намерен прийти на выборы, готовы проголосовать за «Единую Россию». А среди определившихся с выбором таких уже 83%. На втором месте ЛДПР, - отметил Мамонов.

Напомним, что все пять политических партий, имеющих региональные отделения в ДНР, уже зарегистрировали свои списки кандидатов. Это «Единая Россия», Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» (СРПЗП), Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и «Новые люди».

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЭТО БУДЕТ ВАЖНЫМ СИМВОЛИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ

Политолог из ЛНР Александр Проценко считает, что опубликованные результаты опроса выглядят вполне убедительными и близки к его собственным оценкам.

- Безусловно, для абсолютного большинства жителей новых российских регионов предстоящие выборы будут не просто обозначением собственных предпочтений, но важным символическим событием. Особенно эти настроения будут ярко выражены в ЛНР и ДНР, где люди после 8 лет неопределенности, перенесенных тягот и лишений увидели коренные изменения в своей жизни, - рассказал «КП» Проценко.

Он подчеркнул, что для многих в Донбассе голосование будет восприниматься как подтверждение полноправного гражданства.

- Кроме того, спустя годы вынужденного политического вакуума заработает система местного самоуправления, - отметил политолог. - Можно с уверенностью предположить, что мотивация к участию в выборах у нас заметно выше, нежели в среднем по России.

- Наши недоброжелатели определенно попытаются смазать и омрачить выборный процесс. Впрочем, практика проведения референдума показала, что это хоть и создаст определенные сложности, но не повлияет на результаты, - сказал Проценко.

Тем более что риски будут снижены за счет растянутости процесса голосования - с 8 по 10 сентября - на избирательных участках и возможности выездного и досрочного голосования.

КОМУ ВЕРИТЬ?

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко рассказал «КП», что высокие рейтинги «Единой России» в Донбассе вполне объяснимы. Такой масштабной работы по восстановлению социальных, культурных объектов, дорог, промышленности и сельского хозяйства здесь не было многие десятилетия. Большую помощь оказывают регионы-шефы.

- Все это связывают с «Единой Россией» как партией власти, с Президентом РФ Владимиром Путиным, чей авторитет необычайно высок. Не случайно число членов региональной организации в ДНР достигло 63 тысяч человек. И еще более 113 тысяч жителей подали заявления на вступление в партию, - сообщил политолог.

Он отметил, что росту популярности партии способствовало проведение в мае предварительного голосования, на котором жители сами определили, кого хотят видеть кандидатом в депутаты. Также сейчас на встречах с жителями единороссы собирают предложения в Народную программу. Предложения от людей поступают по всем направлениям жизнедеятельности.