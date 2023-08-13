80-я годовщина освобождения Донбасса: 13 августа 1943 года началась историческая операция

Донбасская операция продлилась немногим больше месяца. В результате был полностью освобожден Донецкий бассейн, вермахт понес огромные потери.

80 лет назад, 13 августа 1943 года, началась Донбасская стратегическая наступательная операция, в результате был полностью освобожден Донецкий бассейн. Старт операции был дан наступлением правого крыла Юго-Западного фронта. Эти войска форсировали Северский Донец и двигались вдоль правого берега реки, помогали Степному фронту в освобождении Харькова. Начатое 16 августа наступление в центре фронта быстрого развития не получило. Советские войска были остановлены на реке Миус, там немецкие формирования создали сильно оборонительный рубеж.

Из 507 тысяч жителей осталось 175

16 августа в наступление пошли войска Южного фронта. Они прорвали оборону фашистов - уже 30 августа при содействии морского десанта был освобожден город Таганрог на побережье Азовского моря. В районе Таганрога советские войска окружили и уничтожили 29-й немецкий корпус.

1 сентября в Донбассе немцы начали отступать по всему фронту. Уже 4 сентября 1943 года советские войска освободили Калиновку - пригород Горловки, на следующий день был полностью освобожден от немецкой оккупации Артемовск. До того как вышвырнуть фашистов из Сталино, советские войска освободили свыше 200 населенных пунктов области, в числе которых Часов Яр, Дзержинск, Харцызск, Константиновка, Славянск, Дружковка… 8 сентября была освобождена столица Донбасса - город Сталино (ныне Донецк).

К началу Великой Отечественной войны город Сталино насчитывал 507 тысяч человек. Освободителей встретили руины, а количество жителей сократилось до 175 тысяч. Лишь в шурф шахты 4-4 бис «Калиновка» фашисты сбросили более 75 тысяч человек.

Первая страница «Красной звезды»

22 сентября войска Юго-Западного фронта на участке Днепропетровск - Запорожье отбросили противника за Днепр, а войска Южного фронта вышли к реке Молочная. Так закончилась Донбасская операция, которая продлилась немногим больше месяца. В результате был полностью освобожден Донецкий бассейн, вермахт понес огромные потери.

Приказ Верховного главнокомандующего об освобождении Донбасса занимал всю первую страницу «Красной звезды». Остававшееся внизу место заполнили снимки Сталино и жителей города, которые приветствовали освободителей - советские войска. 8 сентября в Москве был дан салют освободителям Донбасса двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. Эта дата считается официальным Днем освобождения Донбасса.

Первый зал музея откроют уже в сентябре.

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Музей трудовой доблести

Основу экспозиции Музея трудовой доблести Донбасса, который создают в центре Макеевки, составят подлинные документы, фотографии промышленных предприятий Донецкого края, их трудовых коллективов, а также орудия труда, макеты, образцы техники и другие экспонаты. Важно, что к сбору экспонатов, которые в будущем будут представлены в залах музея, могут присоединиться сами жители.

Материалы, которые жители захотят передать будущему музею, нужно доставить в Донецкий краеведческий музей.

- Призываем жителей Донбасса присоединиться к сбору материалов о трудовом подвиге нашего народа. Возможно, именно вы располагаете уникальной информацией, которая подлежит обязательному сохранению и популяризации, - говорят в администрации Макеевки.

- Для жителей нашего края «труд» - это не пустое слово. Донбасс - крупнейший промышленный регион. Главное величие Донбасса - это люди: Герои войны, Герои труда. Очень важным сегодня является воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к своей Родине, обеспокоенности ее судьбой, ответственности, гордости за великих своих земляков, - отметил исполняющий обязанности министра культуры республики Михаил Желтяков. Глава минкульта региона подчеркнул, что Музей трудовой доблести Донбасса станет культурно-просветительским центром для жителей и гостей Республики.

Первый зал музея откроют уже в сентябре. Первая выставка в нем будет посвящена 80-й годовщине освобождения Донбасса.