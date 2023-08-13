Восстановление продолжается: Регионы-шефы возвращают ДНР к мирной жизни

Одна из важнейших задач - это восстановление Волновахи.

Кто такие регионы-шефы, жителям ДНР уже рассказывать не надо. У каждого города и поселка республики есть свой помощник, «старший брат». Возрождают, восстанавливают, возвращают к мирной жизни. Вот и главная цель. Причем берутся и за те проблемы, которые не решались десятилетиями. За какие именно, расскажет «Комсомолка».

Докучаевску - водопровод

Так, в Докучаевске сейчас работают специалисты, всего 11, из Владимирской области, восстанавливают водопровод. Он был поврежден ударом вооруженных формирований Украины 14 июля. Проблема серьезная, это ясно, как день, ведь вода - источник жизни. Поэтому специалисты трудятся ударно - закрыть вопрос надо как можно скорее.

- Бригады будут трудиться в Докучаевске до 17 августа, потом их сменит второй состав рабочих, - сообщил глава администрации Докучаевска Александр Качанов.

Также Владимирская область продолжает ремонт жилых домов в республике. В поселке Ясное сейчас идет ремонт девяти многоэтажек по улицам Валова и Щорса.

- Для нас это как глоток свежего воздуха, - говорят жители.

Новая застройка Волновахи

- Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает у нас школы, детские сады, инженерные сети водоснабжения, - рассказал «Комсомолке» глава Волновахского района Константин Зинченко. - Они уже построили больницу, многоквартирный дом, снова подарили станцию переливания крови, музыкальную школу.

На очереди - Дом пионеров и районный спорткомплекс, который появится на базе разрушенной третьей школы. Регион-шеф делает очень многое, за что мы благодарны.

В конце прошлой недели вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Волноваху. Осмотрел, как идет ремонт в местном церковном приходе, побывал в городской больнице, восстановленной после разрушений. Сейчас в первом трехэтажном блоке врачи готовы принимать до 600 человек в сутки, всего корпусов семь.

- Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена, и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас - все новое, современное, - сообщил вице-премьер. - Заехал и в центральную районную больницу, где отремонтирован один 3-этажный корпус, в котором ведут прием пациентов. А еще заново построен корпус неврологии и восстановлена часть здания лечебного корпуса. Сейчас занимаются монтажом коммуникаций и отделочными работами.

Восстановление Волновахи - важная задача. И ей занимается в том числе Единый институт пространственного планирования РФ. Специалисты разработали типологию застройки города. Ее скоро представят.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Партия «Единая Россия» разрабатывает для ДНР Стратегию возрождения и развития.

- Это одна из государственных задач - добиться, чтобы цены на основные товары в Донецкой Народной Республике были точно не выше, чем в других соседних регионах России, - заявил на I Конференции реготделения врио главы региона Денис Пушилин. - Она входит в Стратегию возрождения и развития республики, работа над которой в настоящий момент активно продолжается. Формируется на основе обращений граждан, полученных в ходе встреч с активистами «Единой России». Наша стратегия - это и есть народная программа «Единой России».